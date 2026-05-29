Beca Rita Cetina: Prepara tu tarjeta porque en esta FECHA EXACTA caen los pagos en junio 2026

El cierre del ciclo escolar 2025-2026 marca un momento de preparación financiera para millones de familias en México. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar afina los detalles logísticos para dispersar los fondos del bimestre mayo-junio de la Beca Rita Cetina dirigida a estudiantes de secundaria.

Este operativo gubernamental busca entregar los recursos directamente a los derechohabientes a través de las tarjetas del Banco del Bienestar. Las autoridades estructuran la dispersión para evitar aglomeraciones en las sucursales y garantizar que el dinero llegue a las cuentas bancarias sin contratiempos.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina para secundaria?

El programa social entrega un monto de mil 900 pesos bimestrales a los estudiantes de secundaria, con un adicional de 700 pesos por cada alumno extra registrado en el mismo núcleo familiar.

La dependencia federal organiza la distribución del dinero para que las familias planifiquen sus gastos de manera anticipada y administren el recurso durante las vacaciones.

Calendario alfabético para el depósito de junio

Para organizar la entrega de los fondos, el Gobierno de México implementa un sistema de dispersión basado en la primera letra del apellido paterno de cada estudiante.

El calendario tentativo marca el lunes 1 de junio de 2026 como la fecha de inicio para los pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez. Según este esquema, los beneficiarios con apellidos que inician con las letras A y B cobrarían sus recursos durante este primer día de operativo bancario.

El proceso de pago continuaría de forma ininterrumpida durante las siguientes dos semanas hábiles. El martes 2 de junio corresponderá a la letra C, mientras que el miércoles 3 agrupará a las letras D, E y F. La dispersión avanzará diariamente hasta concluir el viernes 12 de junio con los apellidos que comienzan con las letras de la T a la Z.

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Cabe recordar que esta información no está confirmada, por lo que los derechohabientes deben esperar un anuncio oficial de las autoridades correspondientes en los próximos días.

Calendario tentativo de pagos Beca Rita Cetina

Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A, B.

Martes 2 de junio: apellidos con iniciales C.

Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 4 de junio: apellidos con iniciales G.

Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 8 de junio: apellidos con iniciales M.

Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 10 de junio: apellidos con iniciales R.

Jueves 11 de junio: apellidos con iniciales S.

Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Beca Rita Cetina para primaria: entrega de tarjetas y fecha de pago

El Gobierno de México arrancó el lunes 18 de mayo la entrega formal de la tarjeta del Banco del Bienestar para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina para primaria. Las familias registradas en este programa social tienen hasta el próximo 31 de julio para recoger el plástico que les permitirá acceder al pago anual de 2 mil 500 pesos. Las autoridades federales depositarán este recurso económico durante el mes de agosto de 2026, con el objetivo principal de apoyar la compra de útiles y uniformes escolares de cara al próximo ciclo educativo.

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Este esfuerzo busca integrar a 7.2 millones de niñas y niños de escuelas públicas al sistema de apoyos gubernamentales. Los servidores de la nación coordinan las asambleas informativas en los planteles educativos para entregar los plásticos bancarios y resolver las dudas de los padres de familia sobre el funcionamiento de las cuentas.

¿Cuándo sale el calendario oficial de pagos de las becas del Bienestar?

La Coordinación Nacional de Becas publicará el calendario oficial definitivo en sus canales institucionales durante los próximos días, probablemente el próximo lunes 1 de junio. Los funcionarios piden a la ciudadanía ignorar mensajes de texto sospechosos o llamadas telefónicas que soliciten información personal a cambio de agilizar los depósitos.

El sistema de becas opera de manera gratuita y directa, sin intermediarios que condicionen la entrega de los apoyos económicos a los estudiantes de educación básica y media superior en el territorio nacional. Los canales de denuncia permanecen abiertos para reportar cualquier anomalía durante la temporada de pagos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB