El aguinaldo INAPAM 2026 representa un ingreso económico esperado por miles de adultos mayores en México que continúan activos en el ámbito laboral. Aunque la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores no otorga dinero de forma directa ni funciona como una pensión, los beneficiarios del programa Vinculación Productiva sí tienen derecho a esta prestación de ley.

Este esquema gubernamental reincorpora a personas de 60 años o más al mercado laboral formal, conectándolas con empresas del sector privado como tiendas de autoservicio, almacenes y oficinas administrativas. Al firmar un contrato bajo el régimen de sueldos y salarios, los trabajadores adquieren la protección de la Ley Federal del Trabajo (LFT), lo que garantiza el acceso a beneficios económicos de fin de año.

Para acceder a este derecho laboral, los interesados deben cumplir requisitos específicos y formalizar su situación.

¿Cómo unirse al programa de Vinculación Productiva del Inapam?

El registro para el programa de Vinculación Productiva es gratuito y se realiza en los módulos oficiales del Inapam, donde se deben entregar algunos documentos y llenar una solicitud de inclusión social.

Luego de este proceso, se realiza una entrevista con un promotor, quien evalúa habilidades y experiencia laboral. Posteriormente, se presentan las vacantes disponibles y, si alguna es del interés del solicitante, se agenda una entrevista con la empresa contratante.

Los requisitos generales son contar con la credencial del Inapam y cumplir con los requisitos que solicite la empresa, la cual podría llegar a requerir documentos adicionales.

En resumen, el proceso es así:

Se llena la solicitud de inclusión social

Se desarrolla la entrevista con el promotor de Vinculación Productiva

Se selecciona la oferta de actividad productiva o voluntaria que sea del interés de la persona adulta mayor

Se asiste a la entrevista con la empresa correspondiente

Recuerda que, para realizar el trámite, es necesario acudir presencialmente a los módulos de Vinculación Productiva del Inapam, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Puedes consultar los módulos disponibles en la sección “Acciones y Programas” del sitio web del Inapam .

Montos y fechas de pago del aguinaldo del Inapam

El monto exacto del aguinaldo depende directamente del salario base del trabajador y del tiempo laborado durante el año fiscal en curso. La legislación laboral vigente establece un pago mínimo equivalente a 15 días de salario para quienes laboraron los 12 meses completos dentro de la misma empresa.

Si el adulto mayor ingresó a la compañía meses después del primero de enero, recibe una parte proporcional al tiempo de servicio acumulado. Los departamentos de recursos humanos calculan esta cifra con base en el sueldo diario del empleado.

Respecto a las fechas de cobro, los empleadores tienen un límite estricto e inamovible para depositar los recursos. La normativa marca el 20 de diciembre de 2026 como el último día legal para entregar el dinero a los trabajadores formales.

Las compañías suelen programar estas transferencias desde finales del mes de noviembre o durante las primeras dos semanas de diciembre para evitar sanciones. Los beneficiarios reciben el depósito directamente en la misma cuenta bancaria donde cobran su nómina habitual, lo que facilita el acceso inmediato al efectivo en cajeros automáticos, ventanillas o sucursales de su preferencia.

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Cómo evitar contratiempos el aguinaldo

Validar el estatus laboral constituye el primer paso estratégico para asegurar el cobro del dinero sin enfrentar problemas administrativos. Los adultos mayores necesitan confirmar que su relación de trabajo existe bajo un esquema de subordinación real y nómina tradicional ante el Servicio de Administración Tributaria.

Quienes prestan servicios por honorarios puros o trabajan de forma independiente carecen de este derecho laboral específico. Revisar el contrato firmado al inicio de la relación de trabajo permite despejar cualquier duda sobre el régimen de contratación, las obligaciones del empleador y las prestaciones económicas incluidas en el acuerdo original con la empresa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB