El peso mexicano amanece con una ligera recuperación frente al dólar estadounidense en la mañana de este viernes 29 de mayo. Esto representa una ventana de oportunidad para determinados movimientos bancarios, que podría no repetirse antes del cierre de los mercados este fin de semana.

El día de hoy, la moneda nacional demuestra nuevamente su resiliencia en el mercado cambiario. Tras varias jornadas de volatilidad e incertidumbre internacional, el tipo de cambio interbancario inició operaciones ubicándose en los 17.34 pesos por billete verde al corte de las 07:00 horas, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Al realizar la comparación directa con la jornada de ayer, jueves 28 de mayo, cuando la divisa cotizaba en 17.3741 unidades, observamos una modesta mejoría. Esto representa una apreciación del 0.18 por ciento a favor de la moneda nacional, dando un ligero respiro para quienes dependen de las importaciones y el comercio exterior; sin embargo, provocando un ligero detrimento en las remesas y en negocios que promuevan las exportaciones.

¿Por qué ocurre este fenómeno? Los mercados financieros están reaccionando a la asimilación de recientes datos económicos provenientes de Estados Unidos. Además, la disminución de ciertas tensiones geopolíticas, especialmente en la intensificación de las negociaciones por el conflicto en Irán con el Estrecho de Ormuz a la vista, ha permitido que los inversionistas recuperen el apetito por el riesgo, beneficiando directamente a divisas emergentes como la mexicana.

En el ámbito institucional, el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un tipo de cambio oficial de 17.32 pesos, sirviendo como referencia para obligaciones fiscales.

¿Dónde comprar o vender? Cotización en bancos de México

Conocer el valor exacto en ventanilla es indispensable si necesitas realizar transacciones físicas hoy mismo. Las instituciones financieras ajustan sus valores de compra y venta basándose en la oferta, la demanda y sus propias estrategias comerciales, por lo que siempre es recomendable comparar antes de cambiar tu dinero.

Banco Compra Venta Afirme $16.90 $17.90 Banco Azteca $16.60 $17.84 Banorte $16.15 $17.65 BBVA $16.47 $17.59 Banamex $16.80 $17.79

Al analizar la tabla, destaca que Banco Azteca ofrece una de las opciones más competitivas para quienes buscan vender sus dólares, aunque su precio de venta al público general se mantiene en el promedio del mercado. Por su parte, Afirme presenta el precio de venta más alto de la jornada.

En contraste, instituciones de gran presencia nacional como Banorte y BBVA mantienen márgenes ligeramente más estrechos. BBVA, por ejemplo, ofrece el billete verde en 17.59 pesos a la venta, convirtiéndose en una alternativa atractiva para los clientes que requieren adquirir divisas para compromisos internacionales inmediatos.

Banamex, otra de las entidades financieras más consultadas por los mexicanos, posiciona su venta en 17.79 pesos. Estas variaciones de centavos entre un banco y otro pueden parecer menores, pero al multiplicar la diferencia en transacciones de alto volumen, el impacto en el bolsillo de los usuarios es considerable.

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

El impacto económico: Remesas y comercio exterior

Más allá de los viajes de placer, el comportamiento del dólar estadounidense tiene un efecto dominó en la macroeconomía del país. Millones de familias mexicanas dependen de las remesas enviadas por sus connacionales, y una apreciación del peso significa que recibirán menos moneda local por cada dólar transferido.

Sin embargo, esta misma fortaleza cambiaria representa una excelente noticia para el sector importador. Las empresas que adquieren maquinaria, tecnología o materias primas del extranjero ven reducidos sus costos operativos, lo que eventualmente podría traducirse en una contención de la inflación para el consumidor final en territorio nacional.

Los analistas financieros coinciden en que el actual nivel de los 17.30 pesos refleja un equilibrio temporal. Las políticas monetarias restrictivas y las altas tasas de interés han funcionado como un ancla, atrayendo capitales extranjeros que buscan rendimientos atractivos en un mercado emergente considerado seguro y estable.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OB