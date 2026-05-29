Viva Aerobús confirma restricciones temporales para pasajeros extranjeros que no cumplan este requisito

La aerolínea Viva Aerobús informó que, derivado de la disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del gobierno de México por el brote de ébola registrado en África central, se implementó una restricción temporal de ingreso al país para algunos pasajeros internacionales.

La medida aplica desde las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 y continuará vigente durante 60 días naturales. De acuerdo con el comunicado emitido por la empresa, durante este periodo no podrán ingresar al país los pasajeros que hayan viajado en los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo (RDC) y/o Sudán del Sur, y que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en México.

Ante esta situación, la aerolínea recomendó a sus clientes verificar la información y los requisitos de sus viajes antes de acudir al aeropuerto.

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La aerolínea recomendó a sus clientes verificar la información y los requisitos de sus viajes antes de acudir al aeropuerto. ESPECIAL

Las sedes del Mundial 2026 refuerzan medidas por brote de ébola

La decisión de la aerolínea ocurre en medio del brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo (RDC), el cual fue declarado como emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con un nivel de riesgo alto a nivel regional, pero bajo a nivel global.

Ante esta situación, y por el flujo de pasajeros previsto por la próxima celebración de la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá —países anfitriones— refuerzan medidas para garantizar que el torneo sea seguro.

El jueves, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, afirmó que su país, junto con México y Canadá, coordina esfuerzos de cara al Mundial de futbol 2026, con especial atención a la salud pública ante el brote de ébola.

“Mientras nuestros países se preparan para la Copa Mundial 2026 —el evento deportivo más grande de la historia—, Estados Unidos, México y Canadá están coordinando esfuerzos en todos los frentes, incluidas las medidas de salud pública relacionadas con el brote de ébola, para ayudar a garantizar que este torneo sea el más seguro y memorable de todos los tiempos”, apuntó Johnson en un mensaje en la red social X.

Previamente, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, anunció un reforzamiento de las medidas preventivas contra el ébola, como filtros sanitarios en aeropuertos y protocolos especiales.

“En México no se han registrado casos y el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global y muy bajo para nuestro país”, afirmó el funcionario.

Con información de SUN y EFE

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MB