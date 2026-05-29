Debido a la alta demanda registrada durante la recta final de la prórroga concedida por las autoridades jaliscienses para el cambio gratuito de placas, el Servicio Estatal Tributario (SET) informó que las oficinas recaudadoras estatales abrirán en un horario extraordinario de 9:00 a 15:00 horas mañana sábado 30 de mayo.

El final de la prórroga estaba previsto para este viernes 29 de mayo; sin embargo, el anuncio confirma un día más de oportunidad para que los conductores regularicen sus láminas.

La urgencia de este trámite responde a una actualización normativa a nivel federal. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes administra la norma NOM-001-SCT-2-2016, la cual establece los requerimientos técnicos obligatorios para las láminas de identificación vehicular en todo el país.

Los diseños anteriores que circulan en la entidad carecen de los elementos de seguridad vigentes, como el código QR que protege los datos del propietario. Por este motivo, el Gobierno de Jalisco exige la actualización del padrón vehicular para mantener el control y la seguridad en las calles, obligando a los propietarios a sustituir sus placas obsoletas por el diseño “Cabañas”.

¿Cómo hacer el cambio de placas en Jalisco?

Para facilitar el cumplimiento de esta disposición, las autoridades simplificaron los requisitos del trámite. En primer lugar, ya no es necesario contar con una cita electrónica previa, por lo que los automovilistas pueden acudir a la oficina recaudadora más cercana con los documentos correspondientes dentro del horario de atención.

En estos últimos días de prórroga, solo es necesario presentar una identificación oficial vigente, entregar las placas anteriores y contar con el pago del refrendo vehicular 2025 realizado durante este año.

En caso de que la credencial del INE no tenga domicilio en Jalisco, sí será necesario presentar un comprobante de domicilio.

No te pierdas: Atención conductores: estas son las únicas placas con las que podrás circular en Jalisco

Cabe mencionar que este viernes 29 de mayo las oficinas recaudadoras de todo el estado trabajarán en un horario extendido, de 8:00 a 18:00 horas.

El SET indicó que en todas las oficinas recaudadoras estatales se atenderá hasta la última persona formada dentro del horario establecido, a fin de garantizar la atención a las y los ciudadanos que acudan a realizar su trámite.

Para conocer las ubicaciones de las recaudadoras en Jalisco, solo debes acceder a la siguiente liga:

https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras .

Para mayor información y atención ciudadana, el SET mantiene disponibles sus canales oficiales a través del número telefónico 33-3668-1700, extensión 31729; WhatsApp 33-1487-7179 y el correo electrónico citasvehicularset.shp@jalisco.gob.mx.

Lee también: Estos serán TODOS los cierres viales en el Estadio Guadalajara por el Mundial

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB