Julio Regalado en Soriana: Descubre las ofertas del nuevo folleto del 29 de mayo al 4 de junio

A partir de este viernes 29 de mayo de 2026, la cadena de supermercados Soriana ha liberado su nuevo folleto de ofertas correspondiente a la campaña de Julio Regalado. La vigencia de este catálogo promocional se extenderá hasta el próximo jueves 4 de junio de 2026, abarcando tanto las sucursales físicas en todo el territorio nacional como su plataforma digital, coincidiendo estratégicamente con los últimos días del Hot Sale.

Esta agresiva estrategia comercial busca aliviar el bolsillo de las familias mexicanas frente a los retos económicos actuales. Al unificar las promociones tradicionales de tienda con las bonificaciones bancarias exclusivas de la temporada de ventas en línea, la empresa promete una experiencia de compra sin precedentes para sus clientes más leales.

El paraíso de la despensa: Promociones 3x2

En el departamento de abarrotes y limpieza, el esquema estrella es el codiciado 3x2, donde te llevas tres productos y pagas solo dos. Esta promoción aplica en todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes, permitiendo a los hogares abastecerse de insumos básicos para el mantenimiento del hogar durante varios meses sin descapitalizarse.

Para quienes buscan surtir su refrigerador y alacena, las ofertas son igualmente atractivas. El folleto confirma el 3x2 en todos los yoghurts, atunes, mayonesas y quesos empacados nacionales. Estas rebajas representan un alivio directo al gasto corriente, facilitando la planificación de menús familiares nutritivos y económicos para las próximas semanas.

Los amantes del desayuno y los antojos dulces también encontrarán motivos para sonreír en los pasillos. La promoción de llevar tres y pagar dos se extiende a todo el café tostado y molido, sustitutos de crema, pan tostado de la marca Bimbo, tostadas Saníssimo, así como a todas las gelatinas y flanes en polvo.

Sin embargo, es fundamental leer las letras chiquitas antes de llegar a la caja registradora. La tienda ha especificado que marcas propias como Precíssimo y productos específicos como los de la marca Yakult no participan en estas dinámicas. Además, las galletas con gramajes menores a 140 gramos quedan excluidas de las promociones masivas.

Tecnología y electrodomésticos a precios de locura

Cambiando de pasillo, el área de electrónica presenta descuentos que compiten frontalmente con tiendas especializadas. El gran atractivo es la pantalla LG de 98 pulgadas 4K UHD, que baja de $34,990 a $32,490 pesos con promociones bancarias. Además, toda la línea de teléfonos iPhone cuenta con un 15% de descuento directo.

El segmento de telefonía y videojuegos no se queda atrás en esta ola de rebajas. Destacan equipos como el Motorola Moto G77 por $5,990 pesos y el económico ZTE Blade A35E desde $1,290 pesos. Para los gamers, hay paquetes de PlayStation 5 con juegos incluidos y la consola Xbox Series S de 512GB a solo $6,890 pesos.

Para combatir el calor y renovar el hogar, el folleto anuncia un 25% de descuento en todos los aires acondicionados y ventiladores. En línea blanca, la lavasecadora de carga frontal LG de 20 kg reduce su precio drásticamente a $19,990 pesos, mientras que la laptop Lenovo Yoga 7I se ofrece en $17,990 pesos.

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Llantas, seguridad vial y consejos de compra

Los conductores también tienen motivos para celebrar con la sección automotriz del catálogo. Se ofrecen rebajas del 25% y opciones de financiamiento de hasta 36 meses sin intereses en neumáticos de la marca Goodyear. Asimismo, hay planes de pago en línea de hasta 18 meses sin intereses para marcas seleccionadas como Cooper.

De acuerdo con análisis de calidad retomados por la Profeco, invertir en llantas de marcas reconocidas garantiza mayor durabilidad y un frenado óptimo en piso mojado. Aprovechar estas ofertas no solo cuida la economía personal, sino que previene multas en carreteras federales y, lo más importante, protege la vida de los pasajeros.

Para maximizar tus ahorros durante esta jornada, te compartimos una lista de tips rápidos:

Compara precios: Revisa el costo unitario antes de aplicar el 3x2 en tus productos favoritos.

Revisa el costo unitario antes de aplicar el 3x2 en tus productos favoritos. Usa tu tarjeta: Aprovecha los meses sin intereses y bonificaciones en el departamento de tecnología.

Aprovecha los meses sin intereses y bonificaciones en el departamento de tecnología. Compra en línea: Busca los modelos exclusivos de pantallas y celulares que no están en piso de ventas.

Busca los modelos exclusivos de pantallas y celulares que no están en piso de ventas. Verifica vigencias: Recuerda que estas ofertas terminan el 4 de junio y están sujetas a disponibilidad.

Si comparamos estas ofertas con el folleto anterior del 19 al 28 de mayo, notamos una clara transición de productos de cuidado personal hacia tecnología y línea blanca. No dejes pasar esta oportunidad de oro y planifica tus compras inteligentemente para sacarle el máximo provecho a tu dinero en esta temporada.

Revisa el folleto completo de Julio Regalado en Soriana en nuestra fotogalería.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB