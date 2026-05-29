Wall Street abre en verde; cerraría mayo con ganancias pese a tensión en Medio Oriente

Mientras los inversores siguen atentos a un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos, Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0.27 % , con la perspectiva de que los principales índices cierren el mes con ganancias.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 139.32 puntos , hasta los 50 mil 808; el selectivo S&P 500 subía un 0.25 % , hasta los 7 mil 582 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0.24 % , hasta los 26 mil 982.

El Nasdaq se encamina a un repunte del 8 % para el mes de mayo, mientras que el S&P 500 acumula por el momento un alza del 5 % y el Dow, un avance del 2 por ciento.

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La espera por acuerdo de paz entre EU e Irán

La Bolsa de Nueva York arrancó de nuevo pendiente del posible acuerdo entre EU e Irán, con los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) registrando una bajada del 1.95 %, hasta los 87.17 dólares el barril .

Ambos países han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero .

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró ayer que Washington y Teherán están a las puertas de alcanzar un acuerdo, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, aún no ha dado su visto bueno.

Por su parte, la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, señaló hoy que el texto del acuerdo no está terminado y que ha sido modificado en los últimos días.

"El texto aún no se ha ultimado y, en caso de que se ultime, se anunciará oficialmente", indicó citando a una fuente informada de las negociaciones entre Teherán y Washington.

La Casa Blanca exige a Irán compromisos para deshacerse de su uranio altamente enriquecido y renunciar de forma permanente a la búsqueda de armas nucleares, así como la reapertura total del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo que se consume en el mundo .

En el plano corporativo, Dell se apuntaba tras la apertura una ganancia del 32.2 % al aumentar sus previsiones para todo el año y reportar, en el primer trimestre, resultados superiores a lo esperado tanto en ingresos como en beneficio neto.

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FF