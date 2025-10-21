Este martes 21 de octubre, la divisa mexicana comienza la mañana con una tendencia a la depreciación frente al dólar.

El precio del dólar hoy, 21 de octubre de 2025, en México es de 18.43 pesos por billete verde en promedio (Ciudad de México, 6:57), lo que representa una depreciación frente a la divisa estadounidense.

¿Por qué retrocedió el peso mexicano hoy, 21 de octubre?

De acuerdo con analistas de Monex, en una nota de apertura, hoy el peso mexicano es presionado por el avance del dólar tras alcanzarse un acuerdo comercial con Australia.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 21 de octubre

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.4032 por dólar.

Otras divisas

La mañana de este 21 de octubre, 14 de las 16 divisas seguidas por Bloomberg registran retroceso frente al dólar. El peso mexicano se posiciona en el lugar 11.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy martes 21 de octubre de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra Venta Afirme 17.70 19.10 Banco Azteca 16.90 18.89 BBVA Bancomer 17.54 18.67 Banorte 17.60 18.75 Citibanamex 17.83 18.85 Scotiabank 17.40 18.90

