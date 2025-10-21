Policías tapatíos detuvieron a un hombre y una mujer que presuntamente habrían privado de la libertad y extorsionaron a un hombre al que habrían enganchado en una página de citas.

Se recibió el reporte a través del C5 Guadalajara, de un hombre presuntamente extorsionado al interior de un banco, ubicado en Av. 16 de Septiembre y Libertad.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el gerente del banco, quien les mencionó que al interior se encontraba el hombre afectado y una pareja que presuntamente lo había extorsionado por varios días.

Los oficiales se entrevistaron con la víctima, quien les narró que desde hace aproximadamente cinco días, ingresó a una página de citas y acordó ver a una mujer al día siguiente en un departamento.

Al lugar acudió un hombre, quien supuestamente lo golpeó y lo amenazó.

Posteriormente, lo obligaron y llevaron a un banco para que solicitara un préstamo, el cual le habrían entregado al día siguiente, y cuando recogían el efectivo, el hombre pidió ayuda a la cajera, por lo que los presuntos implicados quedaron retenidos.

Uniformados se acercaron a los señalados y al hacerles una revisión conforme a protocolo, les localizaron 50 mil pesos en efectivo y dos envoltorios con aparente droga, por lo que ambos fueron asegurados

Los detenidos se identificaron como Roxana Jazmín "N" de 48 años y Ulises Ramsés "N" de 40 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

MV