Estos son los Frentes Fríos que quedan en 2025

Como es bien sabido, los frentes fríos son uno de los fenómenos climáticos más próximos a acontecer en el país. Pronto los cambios bruscos de temperatura y los efectos asociados como lluvias, vientos fuertes, oleaje elevado, heladas e incluso nevadas serán el pan de todos los días.

¿Cuántos frentes fríos quedan en la temporada 2025-2026?

De acuerdo con el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, en esta temporada se prevén entre 48 y 50 frentes fríos. Una cifra ligeramente menor al promedio histórico de 58, hay que considerar que el periodo de afectación comenzó en septiembre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026.

El desglose mensual indica que habrá 5 frentes fríos en septiembre; 5 en octubre; 6 en noviembre; 7 en diciembre; 6 en enero; 5 en febrero; 6 en marzo; 5 en abril; y 3 en mayo. Esto significa que el mayor número de sistemas coincidirá con los meses de invierno, cuando la entrada de aire polar es más intensa.

Según el organismo, diciembre, enero y febrero serán los meses más fríos en México, con heladas, tormentas invernales y descensos de temperatura más severos.

Estos serán los estados más afectados por los Frentes Fríos en 2025

Los efectos varían según la región. En el norte del país, estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango enfrentan las caídas más extremas, con heladas y, en ocasiones, nevadas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

