Estos son los Frentes Fríos que quedan en 2025

Como es bien sabido, los frentes fríos son uno de los fenómenos climáticos más próximos a acontecer en el país. Pronto los cambios bruscos de temperatura y los efectos asociados como lluvias, vientos fuertes, oleaje elevado, heladas e incluso nevadas serán el pan de todos los días.De acuerdo con el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, en esta temporada se prevén entre 48 y 50 frentes fríos. Una cifra ligeramente menor al promedio histórico de 58, hay que considerar que el periodo de afectación comenzó en septiembre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026.El desglose mensual indica que habrá 5 frentes fríos en septiembre; 5 en octubre; 6 en noviembre; 7 en diciembre; 6 en enero; 5 en febrero; 6 en marzo; 5 en abril; y 3 en mayo. Esto significa que el mayor número de sistemas coincidirá con los meses de invierno, cuando la entrada de aire polar es más intensa.Según el organismo, diciembre, enero y febrero serán los meses más fríos en México, con heladas, tormentas invernales y descensos de temperatura más severos.Los efectos varían según la región. En el norte del país, estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango enfrentan las caídas más extremas, con heladas y, en ocasiones, nevadas.