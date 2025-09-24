Este miércoles 24 de septiembre, al menos 5 Alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por concentraciones y movilizaciones sociales que diferentes colectivos mantendrán en las vialidades durante esta jornada. Entre las afectaciones que prevén las vialidades se encuentra una nueva marcha que organizan las y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Los colectivos Frente Anarquista del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur y Tlacuaches Encapuchados del Sur, realizarán una marcha silenciosa inter-bachillerato por la paz y cese de violencia dentro de la UNAM, lo anterior luego del asesinato de un estudiante dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, ocurrido el 22 de septiembre.Esta mañana del 24 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este martes en la CDMX a través de sus redes sociales.A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF