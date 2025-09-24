Miércoles, 24 de Septiembre 2025

Estudiantes de la UNAM marcharán nuevamente por la pacificación de sus planteles

Esta y otras concentraciones afectarán las vialidades de la Ciudad de México; revisa las alternativas viales este 24 de septiembre

Por: Fabián Flores

Este 24 de septiembre, las vialidades de 6 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas debido a marchas y movilizaciones sociales. SUN / ARCHIVO

Este miércoles 24 de septiembre, al menos 5 Alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por concentraciones y movilizaciones sociales que diferentes colectivos mantendrán en las vialidades durante esta jornada. Entre las afectaciones que prevén las vialidades se encuentra una nueva marcha que organizan las y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los colectivos Frente Anarquista del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur y Tlacuaches Encapuchados del Sur, realizarán una marcha silenciosa inter-bachillerato por la paz y cese de violencia dentro de la UNAM, lo anterior luego del asesinato de un estudiante dentro del Colegio de Ciencias y
Humanidades, Plantel Sur, ocurrido el 22 de septiembre.

¿Qué movilizaciones se encuentran activas?

ALCALDÍA AFECTACIONES 
Cuauhtémoc Concentración. Manzanillo 49, Colonia Roma Sur 
Cuauhtémoc Concentración. Atlixco 12, Colonia Condesa
Coyoacán Concentración. Avenida Miguel Ángel de Quevedo 1098, Colonia Parque San Andrés
Tlalpan Concentración. Periférico Sur 4829, Colonia Parques del Pedregal

Marchas y movilizaciones de este 24 de septiembre de 2025

Esta mañana del 24 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este martes en la CDMX a través de sus redes sociales.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

Alcaldías afectadas por las movilizaciones sociales de este 24 de septiembre. X / @C5_CDMX 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES
10:00 horas Concentración. Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico
10:00 horas Concentración. Plaza de la Constitución 1, Colonia Centro Histórico 
11:00 horas Concentración. Avenida Juárez 20, Colonia Centro
12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera
12:00 horas Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES
12:00 horas Concentración. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria
13:00 horas Marcha. Boulevard Cataratas 3, Colonia Jardines del Pedregal, con rumbo a Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

ALCALDÍA TLALPAN

HORARIO AFECTACIONES
12:00 horas Concentración. Carretera Picacho Ajusco 24, Colonia Héroes de Padierna 
14:00 horas Concentración. Periférico Sur y Zapote, Colonia Isidro Fabela 
17:00 horas Concentración. Plaza de la Constitución 1, Colonia Centro de Tlalpan

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES
10:00 horas Concentración. Calzada Ermita Iztapalapa ya Avenida Año de Juárez, Colonia Granjas San Antonio

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO AFECTACIONES
12:00 horas Concentración. Avenida Honorable Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque

ALCALDÍA IZTACALCO

HORARIO AFECTACIONES
12:00 horas Concentración. Avenida Río Churubusco 1418, Colonia Carlos Zapata Vela

