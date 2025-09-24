En punto de las 06:00 horas de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una zona de vigilancia en 2 zonas de baja presión localizadas en el océano Atlántico, las cuales, en caso de evolucionar, podrían convertirse en el ciclón tropical “Humberto” en los próximos días.

Este es el día en que podría aparecer "Humberto" en el Atlántico

La primera zona de baja presión —asociada a una onda tropical ubicada al noreste del Caribe— tiene un 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico dentro de 48 horas; además de un 80% de probabilidad dentro de 7 días. Por su parte, la segunda zona de baja presión —asociada a una onda tropical en el Atlántico central— tiene una alta probabilidad del 90% para desarrollo ciclónico en 48 horas; en 7 días, mantiene también 90% de posibilidad.

Esta zona de baja presión se sitúa a aproximadamente 3 mil 540 km al este de las costas de Quintana Roo y, se desplaza con lentitud hacia el hemisferio oeste-noroeste. El SMN pronostica que evolucione al ciclón tropical "Humberto" entre hoy, 24 y mañana, 25 de septiembre.

Actualización de la tormenta tropical “Narda”

Según informó el SMN, en punto de las 03:00 de la madrugada, el centro del huracán “Narda” —ya de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson— se localizó a 760 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, en el estado de Jalisco y, a 870 km al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.

