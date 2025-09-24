Miércoles, 24 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Huracán "Humberto" llegará este día al Atlántico

El SMN pronostica que esta zona de baja presión en el Atlántico evolucione a huracán en estos días

Por: Ámbar Orozco

El posible huracán

El posible huracán "Humberto" se sitúa a 3 mil 540 km al este de las costas de Quintana Roo. ESPECIAL / Canva

En punto de las 06:00 horas de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional  anunció una zona de vigilancia en 2 zonas de baja presión localizadas en el océano Atlántico, las cuales, en caso de evolucionar, podrían convertirse en  el ciclón tropical “Humberto” en los próximos días.

Lee: ¿Qué significa que una mariposa negra visite tu casa?

Este es el día en que podría aparecer "Humberto" en el Atlántico

La primera zona de baja presión —asociada a una onda tropical ubicada al noreste del Caribe— tiene un 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico dentro de 48 horas; además de un 80% de probabilidad dentro de 7 días. Por su parte, la segunda zona de baja presión —asociada a una onda tropical en el Atlántico central— tiene una alta probabilidad del 90% para desarrollo ciclónico en 48 horas; en 7 días, mantiene también 90% de posibilidad.

Esta zona de baja presión se sitúa a aproximadamente 3 mil 540 km al este de las costas de Quintana Roo y, se desplaza con lentitud hacia el hemisferio oeste-noroeste. El SMN pronostica que evolucione al ciclón tropical "Humberto" entre hoy, 24 y mañana, 25 de septiembre. 

 ESPECIAL / X / @conagua_clima
 ESPECIAL / X / @conagua_clima

Mira: Estos son los Frentes Fríos que quedan en 2025

Actualización de la tormenta tropical “Narda”

Según informó el SMN, en punto de las 03:00 de la madrugada, el centro del huracán “Narda” —ya de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson— se localizó a 760 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, en el estado de Jalisco y, a 870 km al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.

Con información del SMN y Conagua.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones