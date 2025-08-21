Remodelarán este año 920 escuelas en Jalisco

El Gobierno del Estado de Jalisco remodelará este año 920 escuelas ubicadas en todo el estado.

Francisco Ontiveros Balcázar, director del Instituto para la Infraestructura Educativa de Jalisco (Infejal), explicó que para cumplir con la meta se prevé una inversión de 6 mil 700 millones de pesos con la fusión de varios fondos.

El funcionario explicó que también se remodelarán alrededor de 25 escuelas que han sido dañadas por las lluvias.

"El secretario de educación planteaba que había 25 escuelas con algún grado de daños y esas 25 escuelas están dispersas en todo el estado, y hay otras que han reportado daños y no son precisamente que tengan que ver con las lluvias, entonces estamos yendo a revisar esos presuntos daños y tratar de resolverlos inmediatamente", dijo.

Esta mañana se inauguró el Foro Escuelas al Estilo Jalisco, realizado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

El Foro fue inaugurado por el Jefe de Gabinete, Alberto Esquer Gutiérrez, quien dijo que la inversión en infraestructura educativa es la mejor inversión que se puede realizar.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Juan Manuel Chávez Ochoa, destacó la inversión que realiza el Gobierno del Estado en la remodelación de escuelas.

