Condusef: Errores que debes evitar al solicitar tu primer crédito hipotecario

Bajo un panorama socioeconómico precario y de grandes desigualdades —como el nuestro— adquirir una vivienda representa uno de los logros más significativos en la vida de alguien. Contar con un rincón habitable y propio, a estas alturas, es todo un lujo. Sin embargo, cuando se recurre a un crédito hipotecario, es fundamental considerar aspectos que no comprometan por absoluto la estabilidad financiera. La revista Proteja su Dinero, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ha identificado algunos de los errores más frecuentes que cometen quienes solicitan un crédito hipotecario por primera vez. Conócelos aquí.

Principales ERRORES al solicitar un crédito hipotecario

Un crédito hipotecario es un instrumento financiero que permite financiar la adquisición o construcción de una vivienda, así como cubrir gastos de remodelación o ampliación. Está disponible a través de bancos e instituciones financieras, y se trata de un compromiso a largo plazo que puede extenderse entre 5 y 20 años, dependiendo del contrato.

1. Desconocer el estado del historial crediticio

Uno de los errores más comunes es ignorar la situación personal ante las sociedades de información crediticia. Antes de aprobar un préstamo de gran magnitud, las instituciones analizan minuciosamente el historial del solicitante. Un mal antecedente puede ser motivo de rechazo.

2. Elegir sin comparar opciones.

Existen muchas instituciones con productos distintos en cuanto a tasas de interés, comisiones y condiciones generales. Comparar al menos tres alternativas es recomendable. Herramientas como el simulador de crédito hipotecario de la Condusef permiten conocer cuál opción representa un menor desembolso total y mejores condiciones de pago.

3. No contar con ahorro para el enganche

Aunque algunas instituciones ofrecen financiar casi la totalidad del valor del inmueble, no contar con un ahorro previo puede encarecer significativamente el crédito. Lo ideal es aportar al menos el 10% del valor de la propiedad.

4. Financiar más del 90% del valor de la propiedad

Solicitar un crédito por casi la totalidad del precio de la vivienda podría parecer conveniente, pero a largo plazo resulta desfavorable. La mayor parte de los pagos en los primeros años se destinan a intereses y no al capital, lo cual puede duplicar o triplicar el monto original solicitado.

5. No calcular correctamente la capacidad de pago

Otro error es comprometerse con mensualidades que superan el 30% del ingreso mensual del solicitante. Esto pone en riesgo la estabilidad financiera personal. Lo recomendable es mantener la proporción adecuada entre ingreso y gasto.

6. Ignorar el beneficio del apoyo Infonavit

Muchas personas desconocen que, aun al contratar un crédito con un banco, pueden utilizar el apoyo del Infonavit si cotizan ante el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS). Este beneficio permite usar las aportaciones patronales —5% del salario base— como pagos anticipados al capital del crédito, además de ofrecer una protección en caso de desempleo mediante el uso de la subcuenta de vivienda.

Con información de la Condusef

