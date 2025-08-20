Este miércoles algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara arrancaron el día con una lluvia moderada, especialmente en los municipios de Tonalá y Tlaquepaque, y puntos en el sur y poniente de la ciudad.

Ante la precipitación, diversos usuarios en redes sociales comenzaron a reportar afectaciones, entre ellas vialidades inundadas y caos vehicular.

En la zona sur de la metrópoli se presentan encharcamientos considerables por encima de los 15 cm que supera las banquetas, en avenidas como López Mateos, Mariano Otero, avenida Patria, avenida Cruz del Sur, Periférico Sur, entre otras.

La Policía Vial de Jalisco informó que en la intersección de la avenida Juan Pablo II y Circunvalación se registra un encharcamiento de hasta 40 cm, por lo que se realizó cierre a la circulación para evitar que algún vehículo se quede varado o se presente un accidente.

Otro punto que se encuentra cerrado es el paso a desnivel de avenida 8 de julio y avenida Washington. También hay corte a la circulación en la avenida López Mateos y Galileo Galilei y López Mateos a la altura de Plaza del Sol por inundación.

El paso a desnivel de los Arcos del Milenio tiene corte total a la circulación en ambos sentidos por inundación.

Además, las autoridades también informaron de cierres viales en el retorno de avenida Mariano Otero y Anillo Periférico, y el paso a desnivel de la avenida 8 de Julio y calle Halcón.

Por su parte, Protección Civil municipal de Zapopan reporta 4 vehículos varados, 3 sobre avenida López Mateos en la zona de Ciudad del Sol y uno más en la calle Amado Nervo al cruce con Tenochtitlán en la colonia Jardines del Sol.

Además, Bomberos del municipio notificaron inundaciones en López Mateos y La Calma, López Mateos y Sierra de Cuale, Amado Nervo y Tenochtitlán y López Mateos y Moctezuma.

Ante estos incidentes, la Policía Vial del Estado hace un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones y utilizar vías alternas.

Suspenden el servicio en el Tren Ligero por inundación

El SITEUR reportó la suspensión del servicio de la línea 1 del Tren Ligero debido al alto nivel del agua en la zona entre las estaciones 18 de Marzo e Isla Raza, por lo que se habilitó servicio provisional.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas, arrastradas por la corriente, tampoco que el agua haya entrado a alguna finca.

