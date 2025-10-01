Próximamente, Liverpool estará llevando a cabo la tercera de sus cuatro Ventas Nocturnas anuales, en esta ocasión el motivo del evento tiene que ver con los festejos de aniversario de la tienda departamental.

En su sitio web oficial, la tienda destaca que estas actividades ofrecen descuentos especiales y promociones en distintos departamentos, facilitando la compra tanto a clientes habituales como a quienes la visitan por primera vez. Por lo general, estas ofertas permanecen vigentes entre 2 y 3 días durante cada temporada.

Este año, la Venta Nocturna de Liverpool se llevará a cabo del 3 al 5 octubre por su celebración de su aniversario y durante este periodo habrá descuentos que abarcan una amplia variedad de áreas, que van desde productos de belleza hasta artículos de línea blanca, convirtiendo la jornada en una oportunidad ideal para que los clientes adquieran lo que necesitan a precios más convenientes y también habrá beneficios con tarjetas bancarias participantes.

¿Qué tarjetas te permiten aprovechar al máximo la Venta Nocturna?

Para aprovechar al máximo esta venta, los clientes deben considerar usar las tarjetas de la tienda (Liverpool o Liverpool VISA), ya que estas otorgan ventajas exclusivas:

10% de Descuento Adicional: Al hacer la primera compra de la venta con alguna de estas tarjetas, se aplica un 10% de descuento extra, válido en la tienda o en línea.

Meses sin Intereses: Permiten comprar a plazos sin generar intereses.

Acumulación de Puntos Rosas: Los usuarios acumulan hasta un 10% de bonificación sobre el total de sus compras.

Gestión Fácil: La aplicación Liverpool Pocket facilita el manejo de las tarjetas, permitiendo pagar y revisar el estado de cuenta de forma cómoda y segura.

Tarjetas bancarias participantes

Además de las tarjetas Liverpool, varias instituciones bancarias ofrecen promociones especiales durante la Venta Nocturna. Clientes de BBVA, Citibanamex, Santander, HSBC y American Express pueden acceder a meses sin intereses y descuentos adicionales al realizar compras con sus tarjetas de crédito.

Es recomendable verificar con cada banco las condiciones específicas de las promociones vigentes.

Aunque las tarjetas Liverpool y bancarias ofrecen los mayores beneficios, Liverpool también acepta otras formas de pago, de acuerdo con su sitio web puedes realizar el pago de tus compras a través de PayPal, Waldo's, Farmacias del Ahorro, 7 eleven, Farmacias Benavides y por medio de SPI.

Para efecto de disfrutar la Venta Nocturna es esencial planificar las compras con anticipación, verificar las promociones vigentes y elegir el método de pago que mejor se adapte a las necesidades personales, de esta manera, tendrás una experiencia de compra satisfactoria y podrás aprovechar las ofertas especiales disponibles durante este evento anual.

YC