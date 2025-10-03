Liverpool: Horario de la Venta Nocturna de octubre 2025 en sucursales

La tercera Venta Nocturna de Liverpool 2025 arranca hoy viernes 3 de octubre, y los clientes ya esperan la apertura de las tiendas para realizar sus compras. Aunque el nombre indica que se trata de un evento nocturno, el horario oficial tiene que ver con el de operación regular de las sucursales.

¿Cuál es el horario de la Venta Nocturna Liverpool octubre 2025?

Durante esta edición, las sucursales de Liverpool estarán abiertas como lo hacen de manera común, de 11:00 a 21:00 horas, tiempo en el que se podrán aprovechar todas las promociones exclusivas de la Venta Nocturna de octubre.

¿Se puede comprar en línea a cualquier hora durante la Venta Nocturna de octubre?

En su sitio web oficial, Liverpool explica que además del horario de las tiendas físicas, los clientes podrán acceder a las rebajas en cualquier momento del día mediante la aplicación Liverpool Pocket o en el portal oficial liverpool.com.mx, lo que permite aprovechar las ofertas las 24 horas.

Inicio de la Venta Nocturna de Liverpool: viernes 3 de octubre de 2025

viernes 3 de octubre de 2025 Horario en sucursales: de 11:00 a 21:00 horas

de 11:00 a 21:00 horas Horario en línea: disponible las 24 horas

¿Cuáles son las ediciones de la Venta Nocturna de Liverpool?

Además de la Venta Nocturna de octubre 2025, Liverpool organiza otras fechas con el mismo horario en:

Especial para mamás

La tienda señala que elegir el obsequio ideal para mamá no siempre es sencillo. Por ello, durante el primer fin de semana de mayo se lleva a cabo la primera Nocturna del año, dedicada a las madres del hogar.

Especial para papás

La segunda edición tiene lugar previo al Día del Padre, con descuentos que se activan durante el segundo fin de semana de junio.

De Navidad

Después de la tercera jornada, que se realiza en octubre, llega la Venta Nocturna navideña, enfocada en productos ideales para regalar. Esta se lleva a cabo durante el primer fin de semana de diciembre y representa la última oportunidad del año para acceder a estas promociones.

