Liverpool: Venta nocturna de octubre ofrece colchones en menos de 5 mil pesos

En esta Venta Nocturna de octubre 2025, que inicia hoy viernes 3 de octubre, Liverpool ofrece una amplia variedad de colchones para todos los gustos y necesidades, con marcas reconocidas y diferentes rangos de precio. Sin embargo, destacan aquellos que cuestan menos de 5 mil pesos gracias a los descuentos de temporada de hasta el 50 por ciento.

Liverpool

En el catálogo digital de Liverpool por la Venta Nocturna de octubre se pueden encontrar colchones individuales, matrimoniales, Queen y King size, con diferentes tecnologías de descanso como resortes, memory foam, híbridos o pillow top. La tienda también ofrece modelos especializados que prometen mayor soporte lumbar o frescura para quienes buscan un descanso más reparador.

Entre las marcas disponibles destacan Sealy, Spring Air, Restonic, América, Serta, Beautyrest y Luuna, entre otras. Cada modelo cuenta con especificaciones detalladas sobre materiales, firmeza, dimensiones y beneficios, lo que permite a los clientes comparar antes de realizar la compra.

Liverpool también ofrece filtros de búsqueda para seleccionar el colchón según el tamaño, la marca, el nivel de firmeza o el rango de precios, lo que facilita encontrar la opción adecuada. Los precios varían de acuerdo con las características de cada producto, desde opciones más accesibles hasta colchones de gama alta.

Además, la tienda incluye facilidades de pago por la Venta Nocturna de octubre, como meses sin intereses con tarjetas participantes, envíos a domicilio y, en algunos casos, entrega inmediata.

Entre los colchones que aparecen en el catálogo digital de Liverpool por menos de 5 mil pesos en la Venta Nocturna aparecen:

Spring Air – Colchón regular Performance confort medio | Matrimonial

$4,199.40

Luuna – Colchón en caja Basics1 confort firme | Individual

$3,869.50

Spring Air – Colchón regular confort medio | Matrimonial

$4,199.40

Emma – Colchón Comfort Premium confort medio | Individual

$4,299.00

América – Colchón regular Celebrity confort firme | Individual

$4,484.35 – $5,329.35

Serta – Colchón regular nest - perfect sleeper confort medio | Queen Size

$4,999.50

Sealy – Colchón regular Angelo confort firme | Individual

$4,999.50

Liverpool

Para conocer mejor los precios, que pueden variar según la disponibilidad, pueden revisarse en tiendas físicas, o bien estar al pendiente en la aplicación Liverpool Pocket, o en su página web oficial.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee: Liverpool: Horario de la Venta Nocturna de octubre 2025 en sucursales

OF