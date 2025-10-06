Wall Street cierra mixto pero con récords tras grandes acuerdos en tecnología y banca

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto, con el Dow Jones de Industriales en rojo pero nuevos máximos en el S&P 500 y el Nasdaq gracias a dos grandes acuerdos en los sectores de la tecnología y la banca.

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajó un 0.14 %, hasta 46.694 puntos, mientras que el S&P 500 subió un 0.36 %, hasta 6.740 unidades, y el Nasdaq ganó un 0.71 %, hasta 22.941 enteros.

El mercado reaccionó positivamente a un acuerdo entre el fabricante de chips AMD y la desarrolladora de inteligencia artificial (IA) OpenAI, del que se desconocen los detalles financieros, pero que tiene peso en el ámbito de la computación.

AMD proporcionará a OpenAI la última versión de sus chips gráficos de alto rendimiento, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, y una gran capacidad de procesamiento para la siguiente generación de su infraestructura de IA.

Aparte de eso, el acuerdo da la posibilidad al cofundador y máximo ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, de hacerse con un 10 % del capital de AMD, lo que supone un paso más en la interconexión entre las empresas del campo de la IA.

AMD, que llegó a dispararse un 35 % al inicio de la sesión, moderó la subida pero cerró con un aumento de cotización del 24 %. Otras competidoras bajaron, como Nvidia (-1,12 %) e Intel (-0,76 %).

Por otra parte, Fifth Third Bancorp anunció la compra de la entidad crediticia Comerica por 10.900 millones de dólares, una operación sujeta al aprobado del regulador pero que puede busca crear el noveno banco más grande de Estados Unidos.

Comerica se disparó casi un 14 %, mientras que Fifth Third Bancorp cedió un 1.4 %.

Los analistas señalaban que el optimismo por la reanudación de los grandes acuerdos de compras y fusiones eclipsó el cierre parcial del Gobierno estadounidense, aunque persisten los temores a que se alargue y lastre la economía y el empleo.

Entretanto, se esperan comparecencias de varios funcionarios de la Reserva Federal, incluyendo a uno de los gobernadores de la institución, Stephen Miran, el miércoles, y su presidente, Jerome Powell, el jueves.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacó la caída de Verizon (-5.1 %), después de que la junta directiva de la firma de telecomunicaciones nombrara como nuevo director ejecutivo a Dan Schulman, exdirector ejecutivo de PayPal.

