Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un factor de seguridad en las transferencias que realiza desde aplicación o banca por internet, y que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 para personas físicas .

Cada cliente elige el monto máximo que quiere transferir, de lo contrario , si no se activa el MTU, a partir del 1 de enero de 2026, el banco lo definirá a partir del historial de transferencias que tiene de su cliente .

¿Cómo habrá que identificarse si la transferencia es mayor al MTU?

La CNBV destacó que el dinero de los clientes de los bancos siempre estará disponible en sus cuentas; sin embargo, en caso de realizar una transferencia mayor al límite establecido en el MTU, la institución bancaria le pedirá un factor adicional de identificación, el cual será definido por cada banco y podría incluir desde llamada, mensaje e incluso correo electrónico .

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef) explicó que, si un usuario llega a superar el monto establecido durante una operación, la institución financiera estará obligado a solicitarle al usuario un factor de autenticación adicional para comprobar el movimiento de manera segura, este método puede ser enviado a través de:

Mensajería instantánea con protocolos cifrados Llamada telefónica de confirmación Correo electrónico de verificación

Por lo anterior, cada usuario podrá cambiar el MTU según sus necesidades; sin embargo, deberá confirmar el movimiento con el banco.

"El MTU es un límite de seguridad que cada usuario elige para operaciones en banca electrónica. Previene fraudes y robo de identidad con un paso adicional de seguridad", subrayó.

