Pensionados del IMSS: Estos son los grandes descuentos en diferentes marcas de autos

Los pensionados y trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ahora podrán acceder a promociones especiales gracias a un nuevo programa de beneficios impulsado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Aquí te contamos de qué trata.

De acuerdo con información de MiBolsillo, entre los incentivos se encuentran descuentos en la compra de vehículos nuevos en marcas como Nissan, Ford, SEAT y MG.

Estas son las promociones automotrices destacadas

Nissan – Ciudad Obregón, Sonora

Vehículos nuevos con precio de flotilla

10% de descuento en servicios (básico, plus y premium)

10% en refacciones y accesorios

Contacto: 644 410 00 00

SEAT – San Ángel, Ciudad de México

Descuento de 5 mil pesos en la adquisición de autos nuevos (aplican términos y condiciones)

Ford – Los Mochis, Guasave y Culiacán, Sinaloa

Descuentos en compra de autos nuevos

10% de descuento en accesorios, refacciones, servicios de taller y Body Shop

Visita directa en sucursales

MG – Jalisco

Plan de estreno desde 30 mil de enganche

7 servicios gratis y tanque lleno al recibir tu vehículo

Bonificaciones adicionales según el modelo

Además del rubro automotriz, el SNTSS ha negociado descuentos y promociones en áreas clave para el bienestar de los trabajadores del IMSS, como tiendas departamentales, electrónica y línea blanca, hoteles, balnearios, restaurantes y eventos culturales, seguros, asistencia funeraria, y asesoría legal.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Para hacer uso de estas promociones, los beneficiarios deben presentar:

Gafete oficial del IMSS o tarjeta de pago

Tarjetón de pago (original o copia)

Recuerda que solo en ciertos casos, los descuentos pueden aplicarse vía nómina. El catálogo completo está disponible en línea.

