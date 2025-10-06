Lunes, 06 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Pensionados del IMSS: Estos son los grandes descuentos en diferentes marcas de autos

Con este programa, el Sindicato busca reconocer el esfuerzo de los trabajadores y pensionados del IMSS

Por: El Informador

Los trabajadores del IMSS podrán comprar marcas como Nissan, Ford, SEAT y MG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los trabajadores del IMSS podrán comprar marcas como Nissan, Ford, SEAT y MG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los pensionados y trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ahora podrán acceder a promociones especiales gracias a un nuevo programa de beneficios impulsado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Aquí te contamos de qué trata. 

De acuerdo con información de MiBolsillo, entre los incentivos se encuentran descuentos en la compra de vehículos nuevos en marcas como Nissan, Ford, SEAT y MG. 

Lee: Advierten del aumento de vapeadores entre jóvenes

Estas son las promociones automotrices destacadas

Nissan – Ciudad Obregón, Sonora

  • Vehículos nuevos con precio de flotilla
  • 10% de descuento en servicios (básico, plus y premium)
  • 10% en refacciones y accesorios
  • Contacto: 644 410 00 00

SEAT – San Ángel, Ciudad de México

  • Descuento de 5 mil pesos en la adquisición de autos nuevos (aplican términos y condiciones)

Ford – Los Mochis, Guasave y Culiacán, Sinaloa

  • Descuentos en compra de autos nuevos
  • 10% de descuento en accesorios, refacciones, servicios de taller y Body Shop
  • Visita directa en sucursales

MG – Jalisco

  • Plan de estreno desde 30 mil de enganche
  • 7 servicios gratis y tanque lleno al recibir tu vehículo
  • Bonificaciones adicionales según el modelo

Además del rubro automotriz, el SNTSS ha negociado descuentos y promociones en áreas clave para el bienestar de los trabajadores del IMSS, como tiendas departamentales, electrónica y línea blanca, hoteles, balnearios, restaurantes y eventos culturales, seguros, asistencia funeraria, y asesoría legal.

Mira: Los mejores MEMES que dejó la gran final de La Casa de los Famosos México

¿Cómo acceder a los beneficios?

Para hacer uso de estas promociones, los beneficiarios deben presentar:

  • Gafete oficial del IMSS o tarjeta de pago
  • Tarjetón de pago (original o copia)

Recuerda que solo en ciertos casos, los descuentos pueden aplicarse vía nómina. El catálogo completo está disponible en línea.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones