Pensionados del IMSS: Estos son los grandes descuentos en diferentes marcas de autos

Los pensionados y trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ahora podrán acceder a promociones especiales gracias a un nuevo programa de beneficios impulsado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Aquí te contamos de qué trata. De acuerdo con información de MiBolsillo, entre los incentivos se encuentran descuentos en la compra de vehículos nuevos en marcas como Nissan, Ford, SEAT y MG. Nissan – Ciudad Obregón, SonoraSEAT – San Ángel, Ciudad de MéxicoFord – Los Mochis, Guasave y Culiacán, SinaloaMG – JaliscoAdemás del rubro automotriz, el SNTSS ha negociado descuentos y promociones en áreas clave para el bienestar de los trabajadores del IMSS, como tiendas departamentales, electrónica y línea blanca, hoteles, balnearios, restaurantes y eventos culturales, seguros, asistencia funeraria, y asesoría legal.Para hacer uso de estas promociones, los beneficiarios deben presentar:Recuerda que solo en ciertos casos, los descuentos pueden aplicarse vía nómina. El catálogo completo está disponible en línea.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO