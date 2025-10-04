Afore: ¿Cómo saber si ya tienes una cuenta y qué hacer si no estás registrado?

Si recientemente entraste a trabajar y comenzaste a cotizar, es importante que conozcas dónde se encuentra tu cuenta AFORE, para ello la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro (Consar) pone a la disposición de los ciudadanos tres opciones que te permitirán conocer en qué Administradora se encuentra registrada tu cuenta.Para ubicar en qué administradora se encuentra registrada su Afore, los usuarios pueden de manera gratuita a través de la línea telefónica de Sartel, comunicándose al 55 13 28 50 00. También pueden consultarlo por internet, ingresando al portal "AforeWeb" en la sección "Localiza tu Afore". Al entrar al sitio web, sigue las siguientes indicaciones:Otro método para consultar la institución financiera a la que perteneces es a través de la aplicación para celular "AforeMóvil":En caso de que aún no hayas realizado tu registro, debes elegir una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) y registrarte para comenzar a almacenar tus ingresos y aportaciones en tu cuenta y asegurar el bienestar de tu futuro:Hasta esta fecha hay un total de 10 instituciones financieras Afore, reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), entre ellas figuran: Banco Azteca, Banamex, Coppel, Inbursa, Invercap, PENSIONISSSTE, Principal, PROFUTURO, SURA, XXI Banorte.SV