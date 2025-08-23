Es bien sabido que en México, el Buró de Crédito actúa como un centro de datos que almacena y organiza la trayectoria económica de sus trabajadores. Uno de sus roles principales es elaborar informes crediticios; cruciales para poder recibir un préstamo. Sin embargo, lo que muchos no saben que es el efecto que las deudas con elServicio de Administración Tributaria (SAT) pueden tener al solicitar un crédito.

Al evaluar nuestra solvencia, solemos pensar en el cumplimiento de los pagos de nuestras tarjetas de crédito, préstamos personales o financiamientos con tiendas departamentales.Sin embargo, las deudas con el SAT también pueden influir en tu Informe de Crédito Especial y tu puntuación crediticia.

Si tienes impuestos sin pagar, el SAT puede notificarlo al Buró de Crédito, lo que genera una señal de alerta para las entidades financieras. Como resultado, podrías encontrar mayores obstáculos para conseguir un préstamo o incluso ver rechazada tu petición de crédito debido al riesgo que representa tu situación fiscal.

¿Cómo saber si tienes obligaciones pendientes con el SAT?

Si tienes previsto solicitar un crédito y quieres asegurarte de que tu historial está en orden, es aconsejable examinar tanto tu Informe de Crédito Especial como tu situación fiscal ante el SAT.

Consulta tu Informe de Crédito Especial en el sitio web del Buró de Crédito o a través de su aplicación móvil. Puedes obtenerlo sin costo una vez cada 12 meses o pagar 35.60 pesos por cada consulta adicional dentro del mismo año.

Verifica tus obligaciones fiscales accediendo al portal del SAT, en la sección de Adeudos Fiscales. Ahí podrás averiguar si tienes pagos pendientes y, en caso afirmativo, generar la línea de captura para saldarlos.

Si prefieres realizar este trámite de forma presencial, puedes acudir directamente a una oficina del SAT, donde te proporcionarán la información y la ayuda necesarias para regularizar tu situación. La consulta de tu estado fiscal y la generación de la línea de pago no tienen ningún costo.

Mantener un historial crediticio impecable y cumplir con tus responsabilidades fiscales es fundamental para acceder a mejores oportunidades financieras.

Con información del SAT y Buró de Crédito.

