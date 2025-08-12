Martes, 12 de Agosto 2025

Reportan fallas con SPEI; transferencias y depósitos bancarios se ven afectados

Usuarios detectaron problemas con la aplicación bancaria al momento de realizar transferencias o depósitos bancarios 

La mayor parte de la queja de los usuarios por as fallas de SPEI es que no pueden hacer transferencias de fondos. ESPECIAL

En la mañana de este martes 12 de agosto, usuarios reportaron fallas en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI), por lo que ha habido complicaciones para realizar algunos movimientos.

Usuarios detectaron problemas con la aplicación bancaria al momento de realizar transferencias o depósitos bancarios y con otras funciones que ofrece la plataforma.

De acuerdo con la página Downdetector, que registra los reportes de los usuarios, la principal queja es por las complicaciones al hacer transferencias de fondos, con el 95% de los reportes, mientras el inconveniente en los pagos cuenta con el 5 por ciento.

¿Problemas en la Banca Móvil de BBVA?

Los cuentahabientes de BBVA también reportaron fallas en la banca en línea, especialmente al iniciar sesión con 15% de los reportes.

Las funciones de la banca móvil cuentan con 74% de quejas, en tanto el 11% de los reportes fueron por dificultades al realizar transferencias bancarias. Usuarios también reportaron algunas fallas al hacer transferencias a través de BanCoppel.

Hasta el momento, BBVA no han emitido información sobre las fallas reportadas por los usuarios, mientras que BanCoppel indicó que hay intermitencias en la recepción de Transferencias Interbancarias (SPEI), pero que ya trabajan para restablecerlo lo antes posible.

