Martes, 12 de Agosto 2025

Economía |

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 12 y 13 de agosto

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 12 y 13 de agosto en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ CANVA

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 12 y 13 de agosto la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Acelgas: $9.90 manojo
  • Aguacate Hass: $59.90 kg
  • Apio: $19.90 kg
  • Betabel: $19.90 kg
  • Brócoli: $39.90 kg
  • Calabaza Italiana: $19.90 kg
  • Cebolla Blanca: $19.90 kg
  • Cebolla de Cambray: $13.50 pza
  • Cebolla Morada: $29.90 kg
  • Chayote sin Espinas: $19.90 kg
  • Chile Jalapeño: $27.90 kg
  • Chile Serrano: $39.90 kg
  • Cilantro: $8.50 manojo
  • Ciruela: $79.00 kg
  • Col Blanca: $24.80 kg
  • Durazno Rojo: $89.00 kg
  • Elote: $11.50 pza
  • Espinacas: $9.40 manojo
  • Guayaba: $59.90 kg
  • Jicama: $24.50 kg
  • Lechuga Italiana: $19.00 pza
  • Lechuga Larga: $26.80 pza
  • Lechuga Romana $24.90 pza
  • Limón Colima: $36.90 kg
  • Limón sin Semilla: $34.90 kg
  • Mamey: $49.50 kg
  • Mango Ataúlfo: $39.50 kg
  • Mango Paraíso: $29.90 kg
  • Manzana Golden Chica Bolsa: $37.90
  • Manzana Golden Mediana: $46.90 kg
  • Manzana Granny Smith: $32.90 kg
  • Manzana Roja Mediana: $29.90 kg
  • Melón Chino: $29.90 kg
  • Naranja de Jugo: $29.90 kg
  • Nopal: $36.40 kg
  • Papa Blanca: $39.90 kg
  • Papaya Maradol: $29.50 kg
  • Pepino: $24.50 kg
  • Perejil: $9.90 manojo
  • Pimiento Verde: $73.50 kg
  • Piña Gota Miel: $26.50 kg

