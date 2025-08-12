¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 12 y 13 de agosto la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Acelgas: $9.90 manojo

Aguacate Hass: $59.90 kg

Apio: $19.90 kg

Betabel: $19.90 kg

Brócoli: $39.90 kg

Calabaza Italiana: $19.90 kg

Cebolla Blanca: $19.90 kg

Cebolla de Cambray: $13.50 pza

Cebolla Morada: $29.90 kg

Chayote sin Espinas: $19.90 kg

Chile Jalapeño: $27.90 kg

Chile Serrano: $39.90 kg

Cilantro: $8.50 manojo

Ciruela: $79.00 kg

Col Blanca: $24.80 kg

Durazno Rojo: $89.00 kg

Elote: $11.50 pza

Espinacas: $9.40 manojo

Guayaba: $59.90 kg

Jicama: $24.50 kg

Lechuga Italiana: $19.00 pza

Lechuga Larga: $26.80 pza

Lechuga Romana $24.90 pza

Limón Colima: $36.90 kg

Limón sin Semilla: $34.90 kg

Mamey: $49.50 kg

Mango Ataúlfo: $39.50 kg

Mango Paraíso: $29.90 kg

Manzana Golden Chica Bolsa: $37.90

Manzana Golden Mediana: $46.90 kg

Manzana Granny Smith: $32.90 kg

Manzana Roja Mediana: $29.90 kg

Melón Chino: $29.90 kg

Naranja de Jugo: $29.90 kg

Nopal: $36.40 kg

Papa Blanca: $39.90 kg

Papaya Maradol: $29.50 kg

Pepino: $24.50 kg

Perejil: $9.90 manojo

Pimiento Verde: $73.50 kg

Piña Gota Miel: $26.50 kg

