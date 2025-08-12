Si radicas en los Estados Unidos, sabrás que escoger el banco adecuado puede ser una tarea complicada, sin embargo, hacerlo bien es clave para proteger tu dinero y aprovechar al máximo los servicios financieros disponibles. De acuerdo con información del sitio especializado Mi Bolsillo, esta es una lista de ocho entidades bancarias que destacan por su solidez, servicios y beneficios al cliente.

A la hora de seleccionar una institución financiera, vale la pena evaluar factores como la seguridad de tus fondos, las comisiones aplicables, y la calidad del soporte al cliente.

1. Revolut

Fundado en 2015, este banco digital cuenta con más de 20 millones de usuarios globalmente gracias a herramientas como "Vaults", que ayudan a ahorrar de forma automática y eficiente.

2. JPMorgan Chase & Co

Uno de los gigantes del sector financiero, con una trayectoria sólida y una gran red de oficinas y cajeros automáticos en EU. Su fortaleza económica y su abanico de productos —incluyendo asesoría personalizada— lo convierten en una alternativa ideal.

3. Wells Fargo

Con sede en San Francisco, Wells Fargo sobresale por sus hipotecas competitivas y bajas tasas en tarjetas de crédito. Su red de más de 13 mil cajeros facilita el acceso al efectivo. Además, los nuevos clientes pueden recibir un bono de bienvenida de hasta 525 dólares, lo que suma valor a sus cuentas de ahorro.

4. Citigroup Inc

Con operaciones en más de 100 países, Citi es perfecto gracias a su oferta de recompensas en tarjetas y su servicio ágil lo convierten en un banco confiable tanto para uso personal como internacional.

5. PNC Bank

Con más de 2 mil 200 sucursales, PNC es una excelente elección para estudiantes y jóvenes profesionales. Ofrece tasas atractivas, programas de incentivos, y una app móvil funcional para facilitar operaciones digitales.

6. Goldman Sachs Group

Conocido por su perfil en banca de inversión, Goldman Sachs también ofrece soluciones para el manejo de ahorros e inversiones personales. Su enfoque está en brindar asesoramiento especializado y seguridad en cada operación financiera.

7. US Bank

Activo desde 1863, US Bank ofrece productos exclusivos para clientes con mayores volúmenes de transacciones.

8. Truist Financial

Resultado de la fusión entre BB&T y SunTrust, Truist ofrece cuentas sin comisiones, préstamos con intereses bajos y herramientas de planificación patrimonial.

Tener una cuenta en un banco estadounidense puede ofrecerte beneficios como recibir transferencias internacionales, organizar tus finanzas personales o de negocios, y acceder a créditos en condiciones favorables.

AO