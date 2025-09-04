Liverpool, la cadena mexicana de tiendas departamentales, opera almacenes en todo el país y cuenta con boutiques especializadas y centros comerciales, ofreciendo una amplia variedad de productos para la familia como ropa, tecnología, muebles y artículos para el hogar.Fundada en 1847 por Jean Baptiste Ebrard, los almacenes departamentales Liverpool tienen un formato que ofrece una amplia gama de productos para toda la familia, servicio personalizado y ubicaciones estratégicas para brindar una experiencia de compra completa.Actualmente, Liverpool posee 124 tiendas departamentales distribuidas a lo largo de la República Mexicana.Este lunes 1 de septiembre, luego de poco más de 45 días de vacaciones, un millón 606 mil 995 estudiantes de educación básica regresaron a clases a los 14 mil 147 planteles educativos públicos de Jalisco.Las y los estudiantes, así como los más de 84 mil docentes, volvieron a sus actividades y necesitarán equiparse con la mejor tecnología para lograr sus metas académicas y profesionales.Por ello, presentamos las más destacadas ofertas que tiene Liverpool en teléfonos celulares de diversas marcas, para que elijas el que más te convenga, el que tenga la mejor tecnología y sea un gran aliado en este regreso a clases.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF