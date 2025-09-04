Liverpool, la cadena mexicana de tiendas departamentales, opera almacenes en todo el país y cuenta con boutiques especializadas y centros comerciales, ofreciendo una amplia variedad de productos para la familia como ropa, tecnología, muebles y artículos para el hogar.

Fundada en 1847 por Jean Baptiste Ebrard, los almacenes departamentales Liverpool tienen un formato que ofrece una amplia gama de productos para toda la familia, servicio personalizado y ubicaciones estratégicas para brindar una experiencia de compra completa.

Actualmente, Liverpool posee 124 tiendas departamentales distribuidas a lo largo de la República Mexicana.

Hasta 30 % de descuentos en celulares disponibles en Liverpool

Este lunes 1 de septiembre, luego de poco más de 45 días de vacaciones, un millón 606 mil 995 estudiantes de educación básica regresaron a clases a los 14 mil 147 planteles educativos públicos de Jalisco .

Las y los estudiantes, así como los más de 84 mil docentes, volvieron a sus actividades y necesitarán equiparse con la mejor tecnología para lograr sus metas académicas y profesionales.

Por ello, presentamos las más destacadas ofertas que tiene Liverpool en teléfonos celulares de diversas marcas, para que elijas el que más te convenga, el que tenga la mejor tecnología y sea un gran aliado en este regreso a clases .

Celular Samsung Galaxy A16 en 3 mil 654 pesos

Celular Samsung Galaxy Z Flip en 25 mil 499 pesos

Celular Motorola Bundle Edge 50 en 5 mil 999 pesos

Celular Samsung A06 en 2 mil 209 pesos

Celular Xiaomi Redmi Note 14 Pro en 5 mil 599 pesos

Celular Samsung Galaxy S24 Fe en 10 mil 834 pesos

Celular Motorola Moto G15 en 2 mil 159 pesos

Celular Motorola Moto Edge 60 en 5 mil 599 pesos

Celular Samsung Galaxy S23 en 9 mil 199 pesos

Celular Honor X9 en 4 mil 549 pesos

Celular Xiaomi 12 Pro en 5 mil 850 pesos

Celular Google Pixel 9 Pro en 19 mil 779 pesos

Celular Huawei Nova 8 en 6 mil 499 pesos

