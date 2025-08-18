Al cierre de la jornada, el dólar estadounidense registró un valor promedio de 18.80 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0.52% en comparación con el día anterior, cuando se cotizaba en 18.70 pesos.

Durante los últimos siete días, la moneda estadounidense ha mostrado una tendencia alcista, acumulando un avance del 1.05%. Sin embargo, si se observa su evolución en el último año, todavía mantiene una caída del 5.96%.

Este movimiento rompe con la estabilidad relativa observada en las dos sesiones previas, marcando un cambio en la dinámica reciente del mercado. En términos de volatilidad, el comportamiento actual del dólar es más contenido: en los días recientes se situó en 7.33% , un nivel significativamente inferior al promedio anual del 12.04%, lo que indica una mayor estabilidad temporal en su cotización.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

