SAT: ¿Se deben declarar las compras en Shein y Temu con el nuevo impuesto?

Con la llegada del nuevo impuesto para productos enviados desde países sin acuerdos comerciales con México, como es el caso de China, por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), muchos usuarios se han preguntado si ahora las compras de sitios web como Temu o Shein deberán ser añadidas en la declaración anual.

Como parte de un plan impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 15 de agosto del presente año entraron en vigor las nuevas Reglas Generales de Comercio Exterior 2025 , las cuales tienen como objetivo instaurar un impuesto del 33.5% a todos los paquetes que provengan de países fuera del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esta medida, además de representar un fuerte impacto para algunas de las tiendas en línea más populares como Shein, Temu, AliExpress y otras, también implica un nuevo control aduanero y fiscal.

Asimismo, esta política también impactará en otros sectores como el acero, aluminio, calzado, plásticos, vidrio y cerámica, provenientes de países que no pertenecen al T-MEC.

No obstante, el SAT anunció que los paquetes con valor en aduana superior a 117 dólares estarán sujetos a la antigua tasa del 19%, sin importar el país de procedencia.

¿Debo declarar mis compras en Shein y Temu con el nuevo impuesto?

Ante la duda sobre si los usuarios de tiendas en línea deberán declarar sus compras de Shein, Temu u otras, Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, aseguró que esto no será necesario.

Según su testimonio, la nueva tarifa agregada es un impuesto por importación, un arancel, que de acuerdo con la ley no requiere ser declarado directamente al SAT.

La Secretaría de Hacienda explicó que este control busca fortalecer la supervisión aduanera y fiscal, especialmente ante el creciente comercio electrónico internacional.

