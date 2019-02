Recorte a estancias infantiles afecta a mujeres empresarias

Ante el recorte presupuestal a las estancias infantiles de todo el país, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Jalisco (CCME) consideró que es una decisión que afectará a casi 20 mil niños jaliscienses que actualmente son cuidados en 487 estancias, 110 al interior de la Zona Metropolitana de Guadalajara.



"Es una práctica que no podemos apoyar, las estancias son sumamente importantes para todas las mujeres jefas de familia y trabajadoras del estado. Como mujeres empresarias, estamos apoyando desde nuestra trinchera, trabajando con todas las mujeres y organismos empresariales para apoyar programas que puedan sopesar esta situación", señaló Sofía Pérez Gasque, presidente del CCME.



El programa de estancias infantiles sufrió un recorte de 4 mil 070 a 2 mil 041 millones de pesos para este 2019 en todo el país. La entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ponía 950 de los mil 650 pesos de cuota mensual de las estancias infantiles de Jalisco, poco más de la mitad.



La reducción del apoyo puede traer consigo una menor productividad en el trabajo, además de un problema importante para las empresas, ya que apenas el 2 por ciento de las empresas en Jalisco contemplan como una prestación laboral el pago de una guardería cercana o de espacios internos para cuidar a los niños.



"Si una mujer no puede dejar a su hijo con un cuidado de calidad, está preocupado por saber cómo está y por lo tanto deja de ser productiva", indicó Pérez Gasque. "Queremos apoyo a las estancias, y si no, como iniciativa privada tenemos el compromiso de tener condiciones laborales adecuadas para que haya más espacios dentro de una empresa y, en colaboración con empresas, tener lugares cercanos para que cuiden a los niños".





Ante la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, el CCME pidió al gobernador Enrique Alfaro un espacio dentro de la Secretaría de Igualdad Sustantiva -dependencia que absorberá las funciones del difunto organismo- para colaborar con programas puntuales de atención integral para este género.



"Hacemos un llamado a que se conserven y fortalezcan los Institutos de la Mujer en los municipios para que puedan apoyar la transición al nuevo esquema que manejará el gobierno estatal", manifestó Pérez Gasque. "En nuestra opinión, hizo falta diálogo de parte del gobierno con especialistas en la materia para explicar su nuevo esquema, y esperamos pronunciamiento sobre sus políticas de género".



Lanzan galardón LIDERA para mujeres empresarias



El próximo 12 de marzo, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Jalisco (CCME) dará a conocer a la ganadora del premio LIDERA: Galardón a la Mujer Empresaria de Jalisco, dentro del Tercer Encuentro de Agentes de Cambio en los Negocios que se celebrará en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.



Esta es la tercera edición del galardón LIDERA, el cual premia el trabajo de una mujer empresaria en al menos dos de los cuatro pilares del CCME: Equidad de género, Sustentabilidad, Responsabilidad social y Desarrollo Empresarial y Humano.



Patricia López, directora de Bambú Organic, empresa dedicada a fabricar pañales biodegradables con fibra de carbono de bambú, ganó el primer galardón a la Mujer Empresaria en 2017. Al siguiente año, la condecorada fue Miriam Bautista, dueña de la estética Mom&Sons, la cual otorga facilidades a sus empleadas para cuidar a sus hijos.



La próxima galardonada deberá ser una mujer empresaria con oficina matriz en Jalisco, facturación mínima de 5 millones de pesos al año, y un negocio con un mínimo de tres años de antigüedad.



Apenas 2% de mujeres mexicanas son empresarias



Aunque tres de cada cinco empresas de recién apertura en México son encabezadas por mujeres, la mayor mortandad de sus unidades de negocio ha provocado que apenas el dos por ciento de las mujeres mexicanas sean empresarias, mencionó Sofía Pérez Gasque, presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME).



Pese a que una mujer trabaja en promedio cuatro horas diarias más que un hombre y aporta el 37 por ciento del Producto Interno Bruto del país, apenas el 16 por ciento del sector empresarial mexicano son féminas, y un 7 por ciento del sexo femenino integran las juntas directivas de las empresas mexicanas, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

LS