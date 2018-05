Por inseguridad, México pierde lo equivalente al NAICM: Empresarios

El presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), Frederic García, dijo que, por inseguridad, actualmente se pierden en México más de 8 mil millones de pesos, lo equivalente a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Representa del orden de ocho mil millones de dólares. Son muchos ceros, pero en pocas palabras es el precio o el costo del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Cada año México pierde, por la inseguridad, lo que representa un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. De este tamaño es el tema", dijo el empresario.

Al participar en la edición 28 de la Convención de Aseguradores, el representante de las principales firmas internacionales que invierten y operan en México, dijo que ante el tamaño del problema por inseguridad la amnistía no es opción y que se debe trabajar en reducir la impunidad.

"El hecho de que muchos de nuestros empleados a la hora que en la mañana toman el camión para ir al trabajo pueden ser extorsionados, secuestrados, hasta matados. Entonces lo que estamos planteando en forma sumamente sencilla, y lo hemos planteado con los tres candidatos a la Presidencia de la República que han estado con nosotros hasta la fecha, es elaborar la lista de las 10 carreteras que son más delictivas y todos, sector privado, sector público, sector obrero nos demos la tarea de, por lo menos, en estas 10 bajar los índices", dijo.

El directivo destacó que ante el escenario electoral, mantener el modelo económico actual es lo que más conviene al país.

"Lo que tiene que resolver México es saber qué tipo de México quiere. En este contexto competitivo quiero un México inserto en la economía global. Lo que significa seguir con el libre comercio, lo que son los valores de hoy. Seguir con México de la economía abierta o volver a una economía cerrada de precios controlados, que ha demostrado en el siglo XX que no funciona.

En el supuesto caso que México decidiera seguir con su modelo económico actual, que es el único que puede generar prosperidad", destacó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio (ANTAD) Vicente Yáñez, rechazó la posibilidad de que México caiga en el populismo e invitó a los jóvenes a mantener los avances que ha logrado el país en años recientes.

"Los que nos tocó vivir devaluaciones; inflación, que es el impuesto más caro, y que le pega sobre todo al que menos tiene lo tenemos muy claro. Pero ahora los chavos no lo tienen tan claro y son los que van a definir esta votación. Entonces sí es importante que estas cosas se sepan, se divulguen. Ustedes hablen mucho con sus familias, con sus empleados. Háganles ver la importancia de conservar un México hacia el futuro y no regresar a recetas pasadas que probaron claramente que no funcionan", dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles(AMIB), José Méndez Fabre, dijo que en un cuarto de siglo México ha tenido avances notables que no pueden desacreditarse.

"Lo peor que nos puede pasar es empezar a desacreditar las zonas económicas o el aeropuerto. Yo creo que se han hecho trabajos muy buenos. Hemos hechos muy buenas cosas que tenemos que continuar en esta trayectoria. El ejemplo de las zonas económicas es muy buen ejemplo. No es de un día para otro. Estás hablando de cinco años. El tema del aeropuerto, el tema de la reforma energética. Entonces yo creo que sí, insisto, y regreso a mi reflexión del principio. Tenemos una responsabilidad nosotros, todos los que estamos en esta sala de comunicar bien y que la gente se entere", dijo.

JA