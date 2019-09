Piden disciplina fiscal, pero también crecer

El Paquete Económico 2020 deberá ser creíble ante los mercados, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá que presentar un documento que refleje disciplina fiscal y contemple supuestos macroeconómicos enfocados a impulsar el crecimiento económico, señalaron analistas entrevistados por El Financiero.

Coincidieron que Hacienda debe de plantear un superávit primario positivo, no obstante, hay diferencias en cuanto al nivel, por un lado, Citibanamex y Finamex Casa de Bolsa consideran que se debería ajustar el balance primario a un rango de 0.5-0.9 por ciento del PIB desde uno de 1.3 por ciento estimado en Pre-Criterios 2020, mientras que Barclays ve un superávit alineado al 1.3 por ciento.

Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Citibanamex, aseguró que Hacienda ha tenido una actitud responsable en el manejo de las finanzas públicas pero debe tomar en cuenta que buscar un superávit de 1.3 por ciento del PIB dado el crecimiento más bajo, podría resultar contraproducente.

“Si es demasiado ambiciosa la consolidación fiscal habrá impactos en términos de actividad. Se debe buscar una posición fiscal que no nos meta en problemas pero que también no sea tan oneroso desde un punto de vista de impacto sobre la economía, entonces, superávit primario sí pero creíble ante mercados y no tan ambicioso como estaba”, señaló

Felix Boni, director de Análisis de HR Ratings, consideró que “el gobierno debe plantear un balance primario y revisar sus limitaciones en cuanto al déficit fiscal. Será interesante saber qué es lo que están suponiendo o hasta qué punto van a dedicar elementos de criterios para delinear sus ideas de como promover el crecimiento y la disciplina junto con el bienestar de la población”.

Ariane Ortiz-Bollín, analista soberana de Moody’s, dijo que “serán muy importantes los supuestos macroeconómicos que ponga el gobierno en el documento, esperando que sean realistas y cercanos a los supuestos que la agencia calificadora tiene”.

Para 2020, Citibanamex y Finamex ven una plataforma petrolera entre 1.560 y 1.600 millones de barriles diarios, que es una baja respecto de los 1.916 millones de barriles diarios previstos en Precriterios, mientras que en precio estiman que se sitúe entre 51 y 55 dólares por barril.

Víctor Gómez, subdirector de análisis económico de Finamex Casa de Bolsa, subrayó que “a pesar de que se han hecho esfuerzos importantes de finanzas públicas para reducir la dependencia de ingresos petroleros, la verdad es que tanto precio de petróleo y producción son variables clave en el Paquete Económico”.

Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina en Barclays, mencionó que los supuestos macroeconómicos que se presentarán en los Criterios Generales de Política Económica de 2020 mostrarán responsabilidad fiscal pero un deterioro en las expectativas de crecimiento económico, esto debido a la debilidad de la actividad económica en 2019.

Prevén boquete de hasta 350 mil MDP

La debilidad económica y la menor producción de crudo en el país mermarán los ingresos del sector público más de lo previsto para este año.

“Se esperaría un recorte aproximado de entre 320 y 350 mil millones de pesos. Esto se debe a que este año el gobierno tiene menos recursos por recaudación y el tener menos consumo y un primer semestre donde la economía no creció, sin duda ha sido un impacto negativo para las finanzas del gobierno”, estimó Jorge Sánchez, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef). Indicó que el principal riesgo para las finanzas públicas se llama Pemex, ya que si pierde el grado de inversión la situación en el país se puede poner delicada.

Daniela Balbino, asesora económica de la Cámara de Diputados, coincidió en que el principal riesgo para las finanzas públicas es la menor producción petrolera de Pemex y los riesgos que conllevaría una reducción en su calificación.