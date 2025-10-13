Después de que la Selección Mexicana brindó una de sus peores exhibiciones de los últimos tiempos, el director técnico del equipo Tricolor, Javier Aguirre, aseguró que realizará siete u ocho cambios de cara al encuentro ante Ecuador.

De cara al duelo en la cancha del Estadio Akron, el “Vasco” reveló que esta estrategia ya la había empleado durante su proceso y que le había entregado buenos resultados: “Voy a hacer siete u ocho cambios; cuando perdimos en Honduras 2-0 (en noviembre de 2024), fuimos a Toluca con ocho jugadores distintos y ganamos 4-0”, señaló.

Asimismo, fue claro y contundente con su mensaje para los elementos que actualmente integran la Selección Mexicana. Aguirre enfatizó que, si no hacen lo que se les pide, no tendrán espacio en las siguientes convocatorias.

“Quiero decir que, a partir de que los jugadores entiendan que si no hacen bien lo que se les pide, no tienen espacio para estar aquí. Y no me estoy lavando las manos: yo soy el que los escojo con mi cuerpo técnico. El 4-0 (ante Colombia) es indefendible, lo entiendo de verdad, pero trato de meterlo en un contexto global de 21 partidos”, agregó.

Finalmente, reconoció que la presión que se vive en el banquillo de la Selección Mexicana es algo habitual, tanto en combinados nacionales como en clubes, y que es una situación que viven técnicos mexicanos y extranjeros por igual.

“Es algo que también vive Miguel Herrera con Costa Rica o Luis Fernando Tena en Guatemala; el mismo ‘Cholo’ Simeone está siendo cuestionado en el Atlético. Cuando eliges esta profesión, debes entender que esto va a suceder. El que no aguante la presión no tiene fortaleza mental para estar en un Mundial”, concluyó.

SV