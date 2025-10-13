La Selección Mexicana se alista para su próximo enfrentamiento ante el equipo dirigido por Sebastián Beccacece en el estadio de las Chivas. En la antesala del duelo, Orbelín Pineda expresó su entusiasmo por volver a un lugar que considera especial, pues fue ahí donde vivió una etapa fundamental en su carrera profesional. El mediocampista del AEK Atenas destacó la emoción de regresar al estadio donde logró varios de sus mayores éxitos con el conjunto rojiblanco.

Durante su encuentro con la prensa, Pineda compartió la importancia personal de este regreso: recordó que en Guadalajara consolidó su carrera y conquistó varios títulos, por lo que vestir nuevamente la camiseta de la Selección en este escenario representa un orgullo. Asimismo, subrayó la relevancia del duelo frente a los sudamericanos, asegurando que el grupo está enfocado en mantener el buen rendimiento mostrado tras el partido ante Colombia.

Orbelín Pineda formó parte del Club Deportivo Guadalajara entre 2016 y 2018, periodo en el que se convirtió en una pieza clave del equipo. En su paso por el Rebaño Sagrado disputó 128 partidos, marcó 10 goles y dio ocho asistencias. Durante esa etapa, fue protagonista en la obtención de cuatro títulos: la Supercopa MX 2016, la Copa MX 2017, la Liga MX 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018, logros que impulsaron su proyección al futbol nacional e internacional.

Antes de emigrar al AEK Atenas, Pineda continuó su carrera en Cruz Azul, donde fue parte del histórico plantel que rompió una sequía de 21 años sin ganar la liga. Con la Máquina, también levantó la Supercopa MX 2018-19 y la Leagues Cup 2019, además del título de Liga MX del Clausura 2021. Su trayectoria, iniciada en Querétaro, refleja un crecimiento constante que hoy lo consolida como uno de los mediocampistas mexicanos más experimentados del futbol europeo.

