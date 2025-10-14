Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 14 de octubre

Como cada semana, este día Walmart México y Walmart Express presentan ofertas en alimentos en su Martes de Frescura.

Los precios especiales son válidos tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Hoy, la tienda pone en oferta nueve variedades de manzana, jitomate saladet y bola, y la papa blanca, entre otros productos.

Además, la tienda se pone a tono con el Halloween y ofrece hasta 30 % de descuento en dulces y disfraces desde 469.00 pesos

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 28.90 pesos por kilo.

Calabaza de Castilla, 14.90 pesos por kilo.

Champiñones: 69.00 pesos por kilo.

Elote blanco: 6.90 pesos por pieza.

Espinacas: 7.90 por manojo.

Frambuesa, charola de 175 gramos: 39.90 pesos.

Jícama: 19.90 pesos por kilo.

Jitomate bola: 19.90 pesos por kilo

Jitomate saladet: 19.90 pesos por kilo.

Manzanas (Fuji, jazz, autumn glory, pink, ambrosía, cosmic crisp, pink lady, granny Smith o gala): 39.90 pesos por kilo.

Papa blanca alfa: 19.90 pesos por kilo.

Perón golden en bolsa: 39.90 pesos por kilo.

Piña miel: 19.90 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Tuna blanca: 29.90 por kilo.

Uva verde, charola, 69.00 pesos.

Carnes y pescados