Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 14 de octubre

Como cada semana, este día Walmart México y Walmart Express presentan ofertas en alimentos en su Martes de Frescura.Los precios especiales son válidos tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".Hoy, la tienda pone en oferta nueve variedades de manzana, jitomate saladet y bola, y la papa blanca, entre otros productos.Además, la tienda se pone a tono con el Halloween y ofrece hasta 30 % de descuento en dulces y disfraces desde 469.00 pesosFrutas y verdurasCarnes y pescados