Martes, 14 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 14 de octubre

 A las ofertas en alimentos se suman precios especiales en productos de Halloween

Por: G. Solano

Todas las manzanas tienen este día un precio de 39.90 pesos por kilo en Walmart. UNSPLASH/Noora Az

Todas las manzanas tienen este día un precio de 39.90 pesos por kilo en Walmart. UNSPLASH/Noora Az

Como cada semana, este día Walmart México y Walmart Express presentan ofertas en alimentos en su Martes de Frescura.

Los precios especiales son válidos tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Hoy, la tienda pone en oferta nueve variedades de manzana, jitomate saladet y bola, y la papa blanca, entre otros productos.

Además, la tienda se pone a tono con el Halloween y ofrece hasta 30 % de descuento en dulces y disfraces desde 469.00 pesos

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Aguacate Hass: 28.90 pesos por kilo.
  • Calabaza de Castilla, 14.90 pesos por kilo.
  • Champiñones: 69.00 pesos por kilo.
  • Elote blanco: 6.90 pesos por pieza.
  • Espinacas: 7.90 por manojo.
  • Frambuesa, charola de 175 gramos: 39.90 pesos.
  • Jícama: 19.90 pesos por kilo.
  • Jitomate bola: 19.90 pesos por kilo
  • Jitomate saladet: 19.90 pesos por kilo.
  • Manzanas (Fuji, jazz, autumn glory, pink, ambrosía, cosmic crisp, pink lady, granny Smith o gala): 39.90 pesos por kilo.
  • Papa blanca alfa: 19.90 pesos por kilo.
  • Perón golden en bolsa: 39.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 19.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo.
  • Tuna blanca: 29.90 por kilo.
  • Uva verde, charola, 69.00 pesos.

Carnes y pescados

  • Arrachera de res marinada SuKarne, 600 gramos, 196.00 pesos.
  • Chuleta de cerdo ahumada: 114.00 pesos por kilo.
  • Carne de cerdo molida, 115.00 pesos por kilo.
  • Carne de res molida Sonora premium: 179.00 pesos por kilo.
  • Fajitas de pechuga natural Alco, 119.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 154.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel, 154.00 pesos por kilo.

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones