Este lunes 1 de septiembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, compartió el calendario de pagos oficial por letra de la Pensión Mujeres Bienestar a través de sus redes sociales.

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los nuevos programas sociales del Gobierno de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta pensión, dirigida a mujeres en edad avanzada, otorga un estímulo económico bimestral de 3 mil pesos.

De acuerdo con la información proporcionada por la funcionaria, el quinto depósito de la Pensión Mujeres bienestar de este 2025, correspondiente al bimestre de septiembre-octubre, se realizará del 1 al 25 de septiembre.

El monto es depositado en las tarjetas del Banco del Bienestar de las Beneficiarias y permanece seguro ahí, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día en que llega.

Calendario de pagos Pensión Mujeres bienestar septiembre 2025

Cabe señalar que, al cumplir 65 años, las mujeres se convertirán automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con el sitio de Programas para el Bienestar, La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y solo tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:

Tener 63 a 64 años de edad; en municipios o localidades de población mayoritaria indígena o afromexicana pueden incorporarse de los 60 a los 64 años.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

