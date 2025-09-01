La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025 es uno de los programas clave del actual Gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum. Dicho programa se encuentra dirigido a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o equivalente que cursan sus estudios en instituciones públicas consideradas prioritarias.

Con un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales durante 10 meses del ciclo escolar, esta iniciativa busca garantizar que los jóvenes en situaciones vulnerables puedan concluir su formación profesional. Los requisitos para solicitar esta beca engloban:

Ser estudiante activo de nivel superior.

Estar inscrito en una institución prioritaria.

Tener menos de 29 años al momento de la solicitud.

En caso de dudas o problemas técnicos con el registro, la persona puede comunicarte al 079, número del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), disponible las 24 horas, los 365 días del año.

¿A quién está dirigida la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El apoyo está enfocado principalmente en estudiantes que:

Están inscritos en universidades públicas prioritarias.

Provienen de comunidades en situación de pobreza o vulnerabilidad.

No reciben otra beca del Gobierno Federal con el mismo objetivo.

Las instituciones consideradas prioritarias incluyen:

Universidades Interculturales.

Escuelas Normales Indígenas y Rurales.

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Universidad de la Salud (CDMX y Puebla).

Universidad de Lenguas Indígenas de México.

Escuelas ubicadas en localidades de alta o muy alta marginación.

¿Qué es Llave MX y cómo crear una cuenta?

Llave MX es una plataforma tecnológica diseñada para proporcionar a las personas una identidad digital única y personalizada. Esta identidad les permite acceder, desde un solo lugar, a múltiples portales gubernamentales —federales, estatales y municipales— para realizar trámites en línea.

El primer paso para abrir una cuenta en Llave MX es acceder directamente al sitio www.llavemx.gob.mx.

Una vez ahí, hay que elegir la opción “Crear Cuenta”, ingresar la CURP del solicitante, marcar la casilla “No soy un Robot” y hacer clic en “Continuar”.

Si la CURP es válida, los datos personales se completarán automáticamente. Después, será necesario ingresar el código postal, elegir la colonia correspondiente y presionar “Siguiente”.

A continuación, se solicitarán los datos de contacto, ya sea un número de celular o correo electrónico.

Posteriormente, se deberá crear una contraseña y guardarla en un lugar seguro.

Con información del Gobierno de México.

