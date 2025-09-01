La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025 es uno de los programas clave del actual Gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum. Dicho programa se encuentra dirigido a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o equivalente que cursan sus estudios en instituciones públicas consideradas prioritarias.Con un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales durante 10 meses del ciclo escolar, esta iniciativa busca garantizar que los jóvenes en situaciones vulnerables puedan concluir su formación profesional. Los requisitos para solicitar esta beca engloban:En caso de dudas o problemas técnicos con el registro, la persona puede comunicarte al 079, número del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), disponible las 24 horas, los 365 días del año.El apoyo está enfocado principalmente en estudiantes que:Las instituciones consideradas prioritarias incluyen:Llave MX es una plataforma tecnológica diseñada para proporcionar a las personas una identidad digital única y personalizada. Esta identidad les permite acceder, desde un solo lugar, a múltiples portales gubernamentales —federales, estatales y municipales— para realizar trámites en línea.El primer paso para abrir una cuenta en Llave MX es acceder directamente al sitio www.llavemx.gob.mx.Con información del Gobierno de México. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO