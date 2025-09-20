Buen Fin 2025: ESTE es el mejor día para comprar productos a buen precio

Falta poco para que en México se celebre el Buen Fin 2025, el evento de descuentos más esperado del año por millones de personas, que este año se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Durante esos días, miles de comercios en el país ofrecerán productos con grandes descuentos y promociones únicas, lo que permite a los consumidores adquirir lo que quieran o necesiten para su hogar, la escuela o, incluso, realizar sus compras navideñas y de fin de año con precios que hacen la diferencia y les permiten ahorrar.

Este evento, conocido entre los mexicanos como los "días más baratos del año", deja a los compradores encontrar ofertas en categorías diversas tales como electrónica, ropa, artículos para el hogar, juguetes y más. Y es precisamente en esta ocasión cuando miles buscan aprovechar los precios bajos para adelantar sus compras de fin de año y asegurar los regalos de Navidad, Año Nuevo o Día de Reyes, a precios rebajados.

¿Cuál es el mejor día para comprar en el Buen Fin 2025?

Si bien durante los cinco días del Buen Fin 2025 se pueden encontrar promociones en la mayoría de las tiendas, los especialistas recomiendan que el mejor día para comprar es el primero del evento: el jueves 13 de noviembre este año. Este primer día ofrece una mayor disponibilidad de productos, por lo que es ideal para evitar que los artículos más populares se terminen pronto, y se dificulte adquirirlos después. Además, aunque algunas tiendas puedan ofrecer remates el domingo, el penúltimo día de las rebajas, el primer día sigue siendo el que tiene el mayor inventario, lo que se traduce en más opciones para los consumidores.

Si planeas comprar en el Buen Fin, organizar bien el tiempo y las finanzas es muy importante para aprovechar al máximo las ofertas de esta edición 2025. Estar atento y organizarte para comprar el primer día no solo te abre mayores posibilidades de encontrar lo que buscas, sino que también te permite evitar las prisas de última hora y comparar entre tiendas las promociones que mejor se adapten a tu bolsillo.

En ese puente largo, que coincide con la temporada de descuentos, aprovecha el Buen Fin 2025 y consigue todo lo que necesitas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Pago Pensión IMSS: ESTAS personas SÍ recibirán aguinaldo este 2025

OF