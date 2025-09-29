Con el objetivo de fortalecer la economía local y brindar herramientas para el desarrollo de negocios, el Gobierno de Guadalajara lanzó cuatro programas de apoyo dirigidos a mujeres emprendedoras, comerciantes y locatarios de mercados municipales, con una bolsa de más de 45 millones de pesos.La Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica informó que los beneficiarios pueden acceder a créditos que van desde los 10 mil hasta los 200 mil pesos, con plazos de pago de hasta 30 meses. Dos de las convocatorias están diseñadas exclusivamente para mujeres.Los programas disponibles son:De acuerdo con la titular de la dependencia, Mariana Orozco, las condiciones financieras varían; el financiamiento va de los 10 mil a los 200 mil pesos y, según el programa, el plazo es de hasta 30 meses. Para el caso de los apoyos a mujeres, no hay tasa de interés, mientras que para Cuidamos tu Negocio y Mercados con Corazón se tiene una tasa del 5 por ciento.Orozco precisó que no se trata sólo de otorgar el financiamiento, sino de dar un acompañamiento y seguimiento para que la inversión tenga frutos.La funcionaria municipal destacó que el Gobierno de Guadalajara busca, con estos programas, apoyar a la economía local, pero también empoderar a las mujeres. Hecho por TapatíasJuntas CrecemosCuidamos tu NegocioMercados con Corazón CT