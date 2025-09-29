Con el objetivo de fortalecer la economía local y brindar herramientas para el desarrollo de negocios, el Gobierno de Guadalajara lanzó cuatro programas de apoyo dirigidos a mujeres emprendedoras, comerciantes y locatarios de mercados municipales, con una bolsa de más de 45 millones de pesos.

La Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica informó que los beneficiarios pueden acceder a créditos que van desde los 10 mil hasta los 200 mil pesos, con plazos de pago de hasta 30 meses. Dos de las convocatorias están diseñadas exclusivamente para mujeres.

Los programas disponibles son:

Hecho por Tapatías

Juntas Crecemos

Cuidamos tu Negocio

Mercados con Corazón

De acuerdo con la titular de la dependencia, Mariana Orozco, las condiciones financieras varían; el financiamiento va de los 10 mil a los 200 mil pesos y, según el programa, el plazo es de hasta 30 meses. Para el caso de los apoyos a mujeres, no hay tasa de interés, mientras que para Cuidamos tu Negocio y Mercados con Corazón se tiene una tasa del 5 por ciento.

Orozco precisó que no se trata sólo de otorgar el financiamiento, sino de dar un acompañamiento y seguimiento para que la inversión tenga frutos.

La funcionaria municipal destacó que el Gobierno de Guadalajara busca, con estos programas, apoyar a la economía local, pero también empoderar a las mujeres.

Estos son los programas ofertados así como sus requisitos

Hecho por Tapatías

Edad mínima de 18 años y máxima de 60 años

Identificación oficial vigente (original y copia)

Comprobante de domicilio particular no mayor a 3 meses a la fecha de solicitud (original y copia)

Juntas Crecemos

Edad mínima de 18 años y máxima de 60 años

Identificación oficial vigente (original y copia)

Comprobante de domicilio particular no mayor a 3 meses a la fecha de solicitud (original y copia)

Cuidamos tu Negocio

Tener 18 a 75 años

Identificación con foto oficial (INE)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses del Municipio de Guadalajara.

Dos referencias personales

Mercados con Corazón

Ser persona locataria de alguno de los mercados municipales de Guadalajara;

Edad mínima de 18 años

Identificación oficial vigente (original y copia)

Tarjetón de Mercados original y copia.

Presentar plan de negocio

