Peso mexicano presenta buen precio de arranque frente al dólar

Este lunes 29 de septiembre el peso mexicano arranca con buen precio frente a la divisa norteamericana; aquí los precios de compra y venta

Por: Fabián Flores

El peso mexicano presenta buen arranque frente al dólar estadounidense este inicio de semana. UNSPLASH / A. Nir / ESPECIAL / F. Flores

Esta mañana de lunes 29 de septiembre, el precio del dólar en México es de 18.33 pesos por billete verde en promedio. En esta primera jornada de la semana, el peso mexicano presenta un buen precio de arranque, con un incremento del 0.28 % en comparación con el cierre del 26 de septiembre.

Esperaríamos que el peso oscile en un rango entre 18.31 y 18.42 pesos, considerando la tendencia del tipo de cambio, a la espera de una agenda económica bastante modesta el lunes”, señalaron analistas de Monex.

La moneda mexicana sigue fortaleciéndose después de que el Banco de México (Banxico) decidiera reducir su tasa de interés el pasado jueves 25 de septiembre. La trayectoria que sigan las tasas de interés es un factor fundamental en la estrategia de inversión en divisas conocida como carry trade.

El Índice Dólar, indicador que mide el valor del dólar estadounidense comparado con una canasta de divisas, cae este lunes un 0.23 %.

Tipo de cambio del dólar HOY 29 de septiembre de 2025

Banco Compra Venta 
Afirme 17.60 19.00
Banco Azteca 17.25 18.84
BBVA Bancomer 17.49 18.62
Banorte 17.20 18.70
Banamex 17.81 18.83
Scotiabank 16.30 19.20

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al precio de la mañana, pues el precio de compra y venta de esta divisa está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF, SUN y Bloomberg.







