MTU Banamex: Así puedes fijar y cambiar tu límite de transferencia bancaria

A partir de este próximo 1 de octubre, en México entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario, (MTU), una medida en la que los usuarios de bancas digitales deberán fijar un límite máximo en sus transferencias bancarias.El MTU es una iniciativa impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que pretende cambiar la forma en que se realizan transferencias electrónicas con el fin de evitar fraudes, fortaleciendo la seguridad.El límite será establecido por cada cliente, otorgándole un mayor control sobre las operaciones que se realizan en su banca electrónica y se puede configurar a través de las aplicaciones bancarias. Sin embargo, para aquellos que no establezcan el MTU, puede representar un limitante al momento de disponer de su dinero.Por este motivo, si eres usuario Banamex a continuación te explicamos paso a paso cómo realizar esta configuración desde tu dispositivo móvil.Para establecer el límite de transferencias electrónicas para clientes Banamex sigue estos pasos: