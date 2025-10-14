En una jornada que inicia con un dólar al alza, el peso mexicano arranca en picada en sus operaciones hoy martes 14 de octubre de 2025.

El diario Bloomberg indica que el peso mexicano registra una caída de 0.58% con respecto al cierre de ayer lunes, antes de la quincena.

El tipo de cambio cotiza en 18.57 pesos por dólar al mayoreo este día, y con tendencia a depreciarse durante el resto de la sesión cambiaria.

Bloomberg, que cita al grupo financiero Monex, señala que en la cotización del dólar para este día el peso ha sido afectado por culpa de Estados Unidos (EU) y China, ya que hay una escalada en las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, luego de que los asiáticos sancionaron algunas transacciones con los norteamericanos.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 14 de octubre en los principales bancos de México:

Banco Azteca compra en 17.30 y vende en 18.99

BBVA compra en 17.71 y vende en 18.84

Banorte compra en 17.65 y vende en 18.65

Banamex compra en 18.00 y vende en 19.02

Scotiabank compra en 16.30 y vende en 19.20

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del martes 14 de octubre es de 18.4400 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

