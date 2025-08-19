Pensión IMSS: Estos son los adultos mayores que recibirán un aumento del 15%

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), otorga un beneficio especial a los adultos mayores, que consiste en un aumento del 15% en su pensión.

Este beneficio especial está pensado específicamente para este sector de personas con ciertas condiciones que los vuelven aún más vulnerables.

Adultos mayores que pueden acceder a este incremento

Aunque está dirigido a adultos mayores, este incremento en el monto de la pensión es exclusivo para quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Es para quienes no tienen esposa, esposo, concubina, hijos menores de edad o en estudios, ni padres que dependan económicamente de ellos.

La intención es equilibrar la ausencia de asignaciones familiares, de manera que los adultos mayores sin dependientes no queden en desventaja respecto a quienes sí los tienen.

¿Cuándo se implementará el aumento?

Este ajuste se implementará a partir del mes de septiembre de 2025, pues responde a una política de compensación para quienes no reciben las llamadas asignaciones familiares, un mecanismo que otorga pagos adicionales a quienes tienen dependientes económicos formalmente inscritos ante el organismo.

“El aumento del 15% se verá reflejado directamente en el depósito del 1 de septiembre, sin necesidad de un pago separado”, señaló el IMSS en un comunicado.

Se señala que los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 que cumplan con los criterios de ayuda asistencial recibirán un incremento del 15% en su pensión mensual.

¿Cómo tramito el aumento?

Debes saber que este aumento no es automático, por lo que debes de realizar el trámite correspondiente.

Es necesario presentar una solicitud en la unidad del IMSS correspondiente, acompañada de documentación oficial:

Identificación vigente con fotografía

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses

Clave Única de Registro de Población (CURP).

MV