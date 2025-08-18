Faltan cuatro meses para que llegue la Navidad y con estas celebraciones también arriba para gran parte de los mexicanos un pago extra que les ayuda con las compras de fin de año, y en otros casos, a terminar el periodo de 12 meses sin deudas, o al menos sin tantas. Sin embargo, es importante saber que algunas personas reciben una parte o el pago completo de su aguinaldo de este año 2025 de manera anticipada, en compañía de su pensión.

Pero, ¿quiénes reciben el pago del aguinaldo antes de la fecha normal? Se trata de los pensionados del IMSS y el ISSSTE.

Los beneficiarios de la pensión del IMSS por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienen derecho a recibir un aguinaldo anual que equivale a una mensualidad de la cuantía de su pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales, al menos así lo indica la página oficial del instituto. Este aguinaldo se paga en el mes de noviembre.

Para las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente no reciben importe por este concepto.

IMSS

Los pensionados del ISSSTE, de acuerdo con el calendario divulgado a principios de 2025, deberán recibirlo en dos partes, siendo el primer pago en la primera quincena de noviembre.

ISSSTE

También los trabajadores afiliados al ISSSTE, que son burócratas y funcionarios, y que tienen derecho a un aguinaldo de 40 días, recibirán su primera parte en esa fecha. Se trata de servidores de las dependencias federales y órganos administrativos desconcentrados; personal operativo de confianza; personal de enlace y de mando; personal del Servicio Exterior Mexicano en funciones en territorio nacional y el extranjero; personal militar en activo; personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios; pensionados militares; veteranos de la Revolución con pensión a cargo del ISSSTE; y personal de otras categorías autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

