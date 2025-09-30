MTU: Fechas clave que NO debes pasar por alto

A partir del 1 de octubre de 2025, los usuarios de banca digital en México deberán establecer un límite máximo para sus transferencias electrónicas, conocido como Monto Transaccional del Usuario (MTU). El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite máximo que cada cliente deberá establecer para sus transferencias electrónicas.

La implementación del MTU busca proteger a los usuarios de fraudes electrónicos y darles mayor control sobre sus operaciones bancarias. Sin embargo, aquellos que no configuren su límite antes de la fecha establecida podrían enfrentar restricciones, lo que afectaría a quienes realizan pagos de nómina, proveedores o inversiones de alto valor.

¿Cuáles son las fechas clave para la implementación del MTU?

1 de octubre de 2025

Los bancos deben habilitar la opción para que los usuarios configuren su MTU en sus aplicaciones móviles y plataformas digitales.

30 de septiembre de 2025

Fecha límite para que los usuarios definan su MTU de forma voluntaria.

1 de enero de 2026

El uso del MTU será obligatorio para todos los usuarios. Si no se ha configurado un límite, el banco asignará automáticamente un tope de 12 mil 800 pesos por operación

Hasta el momento, los principales bancos que implementarán el MTU a partir de octubre son BBVA, Banorte y HSBC; se recomienda a los usuarios verificar con su institución financiera si también aplicarán esta medida.

¿Cómo configurar el MTU en tu aplicación bancaria?

Para establecer tu límite de transferencias electrónicas, abre la aplicación móvil de tu banco.

Accede al menú de configuración o ajustes.

Busca la sección de "Límites de operaciones" o "Límites de transferencias".

Establece el monto máximo que deseas permitir por operación.

Confirma la configuración con el método de autenticación que tu banco requiera.

Este límite puede configurarse en la aplicación móvil o banca en línea del banco, y es de carácter diario, no acumulable. Si no se define un límite antes del 30 de septiembre de 2025, el banco asignará automáticamente un tope de 12 mil 800 pesos por operación a partir del 1 de enero de 2026, esto de acuerdo con el sitio de Nu.

Con información de SUN.

AO



