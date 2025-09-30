MTU: Fechas clave que NO debes pasar por alto

A partir del 1 de octubre de 2025, los usuarios de banca digital en México deberán establecer un límite máximo para sus transferencias electrónicas, conocido como Monto Transaccional del Usuario (MTU). El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite máximo que cada cliente deberá establecer para sus transferencias electrónicas.La implementación del MTU busca proteger a los usuarios de fraudes electrónicos y darles mayor control sobre sus operaciones bancarias. Sin embargo, aquellos que no configuren su límite antes de la fecha establecida podrían enfrentar restricciones, lo que afectaría a quienes realizan pagos de nómina, proveedores o inversiones de alto valor.Hasta el momento, los principales bancos que implementarán el MTU a partir de octubre son BBVA, Banorte y HSBC; se recomienda a los usuarios verificar con su institución financiera si también aplicarán esta medida.Para establecer tu límite de transferencias electrónicas, abre la aplicación móvil de tu banco.Este límite puede configurarse en la aplicación móvil o banca en línea del banco, y es de carácter diario, no acumulable. Si no se define un límite antes del 30 de septiembre de 2025, el banco asignará automáticamente un tope de 12 mil 800 pesos por operación a partir del 1 de enero de 2026, esto de acuerdo con el sitio de Nu.Con información de SUN. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO