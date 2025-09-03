Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran HOY miércoles 03 de septiembre?

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, difundió este pasado 01 de septiembre el calendario oficial de los depósitos de todos los apoyos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025.Por ello, del 1 al 25 de septiembre se realizarán los pagos correspondientes a dicho bimestre de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.El depósito de los recursos se realizará de manera directa y en orden alfabético por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar. La dispersión comenzó ayer lunes 1 de septiembre con quienes inician su apellido con la letra “A”.Para hoy miércoles 03 de septiembre, los pagos corresponden para los apellidos con letra “C”.Las y los derechohabientes de la Pensión de Personas Adultas Mayores recibirán 6,200 pesos y a quienes reciben la Pensión de Personas con Discapacidad les serán depositados 3,200 pesos.En tanto, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán 3 mil pesos y las y los beneficiarios del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, 1,650 pesos.Pensión de Personas Adultas Mayores - $6,200 Pensión de Personas con Discapacidad - $3,200 Pensión Mujeres Bienestar - $3,000 Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras - $1,650*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV