Pagos Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran el 3, 4 y 5 de septiembre?

El pasado lunes 1 de septiembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el calendario oficial de pagos por letra de las Pensiones del Bienestar, que incluye los programas de Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar para las Personas con Discapacidad y el programa para Madres Trabajadoras.

De acuerdo con la información proporcionada por la funcionaria, los depósitos arrancaron el lunes 1 de septiembre y concluirán el jueves 25 del mismo mes.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el 3, 4 y 5 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, las siguientes letras en cobrar los apoyos de estos programas sociales son la C, D, E y F.

Miércoles 3 de septiembre: C

Jueves 4 de septiembre: C

Viernes 5 de septiembre: D, E, F

ESPECIAL

El monto es depositado en las tarjetas del Banco del Bienestar de las y los beneficiarios, y permanece seguro ahí, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día en que llega.

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en septiembre del 2025?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

La tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB