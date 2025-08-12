El peso mexicano inicia esta mañana, 12 de agosto, con una apreciación frente al dólar. En este inicio de jornada, de este martes 12 de agosto el tipo de cambio se cotizóen 18.61 pesos mexicanos por unidad , lo que representa una apreciación del 0.27% de la divisa mexicana.Este 12 de agosto, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta. El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio FIX de 18.6683 pesos por dólar, según el Banco de México (Banxico), para este martes 12 de agosto.Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 12 de agosto no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o Afirme, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).*** * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS