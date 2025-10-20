El calendario de pagos de la Beca Benito Juárez reveló las fechas para continuar con el proceso de entrega de apoyos económicos para los estudiantes de diversos niveles educativos.

Para el bimestre de septiembre-octubre, de acuerdo con el calendario que compartió el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, a partir de hoy 20 y hasta el 27 de octubre, los beneficiarios de educación media superior, recibirán el depósito correspondiente a su beca.

Durante esta semana y hasta el próximo lunes reciben su pago todas las letras del primer apellido, como se puede confirmar en el calendario.

Cabe destacar que en caso de no recibir tu pago dentro de las fechas estipuladas o tienes dudas sobre el estatus, es recomendable contactar a los canales de atención de la beca a través de su número telefónico o correo electrónico oficial.

