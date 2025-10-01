Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de octubre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 1 de octubre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 1 de octubre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Limón sin semilla por kilo a $33.70 pesos

Limón agrio con semilla por kilo a $29.90 pesos

Naranja valencia por kilo a $29.90 pesos

Mandarina clementina por pieza en malla a $89.90 pesos

Limón Eureka por kilo a $59.90 pesos

Toronja Sangría por kilo a $36.90 pesos

Limón real por kilo a $49.50 pesos

Mandarina por kilo a $89.90 pesos

Naranja Pink navel por pieza en malla a $69.90 peso

Sandía roja a $8.90 el kilo

Plátano Tabasco a $12.90 el kilo

Aguacate Hass a $49.90 el kilo

Uva blanca sin semilla a $69.90 el kilo

Jitomate Saladet a $21.90 el kilo

Calabaza Italiana a $29.90 el kilo

Naranja Valencia a $29.90 el kilo

Tuna blanca a $29.90 el kilo

Manzana Golden en bolsa a $49.90 el kilo

Toronja Sangría a $36.90 el kilo

Plátano Macho a $39.90 el kilo

Guayaba a $39.90 el kilo

Pera de Anjou a $69.90 el kilo

Chayote sin espinas a $19.90 el kilo

Lechuga Romana a $19.90 la pieza

Melón Chino a $29.90 el kilo

Piña Miel a $34.90 el kilo

Papaya Maradol a $34.90 el kilo

Zanahoria a $21.90 el kilo

Apio a $25.90 el kilo

Nopales a $29.90 el kilo

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza

Tomate verde sin cáscara a $42.90 el kilo

Chile Poblano a $59.90 el kilo

Espinacas a $7.90 la pieza

Elote blanco a $8.90 la pieza

Jitomate Bola a $15.90 el kilo

Pepino a $23.90 el kilo

Manzana Red Delicious a $29.90 el kilo

Cebolla blanca a $29.90 el kilo

Papa blanca a $29.90 el kilo

Limón agrio con semilla a $29.90 el kilo

Carnes, pollos y pescados

Molida de Res Sirloin 95/5 Selecto a $239.70 el kilo

Pulpa de Pierna de Cerdo a $124.70 el kilo

Filete de Salmón a $399.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza a $279.00 el kilo

Pechuga de Pavo extrafina Sabori Parma de 250 g a $90.00 la pieza

