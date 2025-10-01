Miércoles, 01 de Octubre 2025

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 1 de octubre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy por el Miércoles de Plaza en La Comer. EFE / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de octubre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 1 de octubre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 1 de octubre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Limón sin semilla por kilo a $33.70 pesos
  • Limón agrio con semilla por kilo a $29.90 pesos
  • Naranja valencia por kilo a $29.90 pesos
  • Mandarina clementina por pieza en malla a $89.90 pesos
  • Limón Eureka por kilo a $59.90 pesos
  • Toronja Sangría por kilo a $36.90 pesos
  • Limón real por kilo a $49.50 pesos
  • Mandarina por kilo a $89.90 pesos
  • Naranja Pink navel  por pieza en malla a $69.90 peso
  • Sandía roja a $8.90 el kilo
  • Plátano Tabasco a $12.90 el kilo
  • Aguacate Hass a $49.90 el kilo
  • Uva blanca sin semilla a $69.90 el kilo
  • Jitomate Saladet a $21.90 el kilo
  • Calabaza Italiana a $29.90 el kilo
  • Naranja Valencia a $29.90 el kilo
  • Tuna blanca a $29.90 el kilo
  • Manzana Golden en bolsa a $49.90 el kilo
  • Toronja Sangría a $36.90 el kilo
  • Plátano Macho a $39.90 el kilo
  • Guayaba a $39.90 el kilo
  • Pera de Anjou a $69.90 el kilo
  • Chayote sin espinas a $19.90 el kilo
  • Lechuga Romana a $19.90 la pieza
  • Melón Chino a $29.90 el kilo
  • Piña Miel a $34.90 el kilo
  • Papaya Maradol a $34.90 el kilo
  • Zanahoria a $21.90 el kilo
  • Apio a $25.90 el kilo
  • Nopales a $29.90 el kilo
  • Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza
  • Tomate verde sin cáscara a $42.90 el kilo
  • Chile Poblano a $59.90 el kilo
  • Espinacas a $7.90 la pieza
  • Elote blanco a $8.90 la pieza
  • Jitomate Bola a $15.90 el kilo
  • Pepino a $23.90 el kilo
  • Manzana Red Delicious a $29.90 el kilo
  • Cebolla blanca a $29.90 el kilo
  • Papa blanca a $29.90 el kilo
  • Limón agrio con semilla a $29.90 el kilo

Carnes, pollos y pescados

  • Molida de Res Sirloin 95/5 Selecto a $239.70 el kilo
  • Pulpa de Pierna de Cerdo a $124.70 el kilo
  • Filete de Salmón a $399.00 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza a $279.00 el kilo
  • Pechuga de Pavo extrafina Sabori Parma de 250 g a $90.00 la pieza

